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Продажа новых домов в Kuta, Индонезия

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Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
1 ванная
Цена по запросу
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
257 м² 2 ванных
€698,109
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
83 м² 1 ванная
€258,855
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
55 м²
€178,521
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
210 м²
€589,786
Квартира 2 спальни
Бали, Индонезия
40 м² 2 ванных
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
45 м² 1 ванная
€112,580
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
257 м² 2 ванных
€747,081
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