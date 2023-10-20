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Квартиры в новостройках в Kuta

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Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Жилой комплекс SWOI LOFT UMALAS
Гуардамар, Испания
от
€179,477
Площадь 75–108 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения, система «умный дом»). На территории терраса с бассейном и шезлонгами. Комплекс богат внутренней инфраструктурой: - вместительный паркинг для авто и байков; - стойка ресепшен, принимающая гостей; - коворкинг (бесплатный для постояльцев и собственников) на 30 посадочных мест; - кафе и пекарня; - прачечная; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Преимущества комплекса: - Комплекс расположен в очень удобном месте. Это тихая улица с быстрым доступом ко всем основным туристическим районам Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. - Всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Супермаркет премиум-класса Pepito находится в 100 метрах от комплекса. - После завершения строительства стоимость вашей недвижимости увеличивается не менее чем на 30%. Стабильный годовой доход 12-18% ROI. LeaseHold 30 лет. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Гуардамар, Испания
от
€236,154
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в престижном жилом комплексе THE UMALAS SIGNATURE с идеальной локацией в популярном районе Умалас, с развитой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Все квартиры оборудованы современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Из каждой квартиры можно наслаждаться потрясающей красотой Бали. С минимальным первоначальным взносом 30%. В комплексе расположено множество развлечений для комфортного проживания: бассейн, йога студия, тренажерный зал, ресторан, кинотеатр, СПА, детская площадка, парковка, открытая терраса на краше. Идеально для постоянного проживания и инвестиций, рост стоимости недвижимости на 80% за 1,5 года. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Гуардамар, Испания
от
€195,006
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Преимущества Есть возможность частичной оплаты в рублях. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Бали - 30 минут Пляж - 30 секунд Кафе - 30 секунд Пляжный клуб - 3 минуты
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Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Жилой комплекс LYVIN MELASTI APARTAMENTS
Гуардамар, Испания
от
€275,828
Площадь 84 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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