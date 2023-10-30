Kerobokan Klod, Индонезия

от €179,883

75–108 м² 2

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали. Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения, система «умный дом»). На территории терраса с бассейном и шезлонгами. Комплекс богат внутренней инфраструктурой: - вместительный паркинг для авто и байков; - стойка ресепшен, принимающая гостей; - коворкинг (бесплатный для постояльцев и собственников) на 30 посадочных мест; - кафе и пекарня; - прачечная; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Преимущества комплекса: - Комплекс расположен в очень удобном месте. Это тихая улица с быстрым доступом ко всем основным туристическим районам Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. - Всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Супермаркет премиум-класса Pepito находится в 100 метрах от комплекса. - После завершения строительства стоимость вашей недвижимости увеличивается не менее чем на 30%. Стабильный годовой доход 12-18% ROI. LeaseHold 30 лет. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.