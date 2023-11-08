Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструктурой и легким доступом ко всем основным локациям на Бали.
Таунхаусы - от 75 до 108 кв.м. С полностью укомплектованным видом (мебель, встроенная кухня, бытовая техника, сантехника, декор и озеленения, система «умный дом»). На территории терраса с бассейном и шезлонгами.
Комплекс богат внутренней инфраструктурой:
- вместительный паркинг для авто и байков;
- стойка ресепшен, принимающая гостей;
- коворкинг (бесплатный для постояльцев и собственников) на 30 посадочных мест;
- кафе и пекарня;
- прачечная;
- круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Преимущества комплекса:
- Комплекс расположен в очень удобном месте. Это тихая улица с быстрым доступом ко всем основным туристическим районам Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан.
- Всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Супермаркет премиум-класса Pepito находится в 100 метрах от комплекса.
- После завершения строительства стоимость вашей недвижимости увеличивается не менее чем на 30%. Стабильный годовой доход 12-18% ROI. LeaseHold 30 лет.
Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
Квартиры в престижном жилом комплексе THE UMALAS SIGNATURE с идеальной локацией в популярном районе Умалас, с развитой социальной инфраструктурой в пешей доступности.
Все квартиры оборудованы современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Из каждой квартиры можно наслаждаться потрясающей красотой Бали. С минимальным первоначальным взносом 30%.
В комплексе расположено множество развлечений для комфортного проживания: бассейн, йога студия, тренажерный зал, ресторан, кинотеатр, СПА, детская площадка, парковка, открытая терраса на краше.
Идеально для постоянного проживания и инвестиций, рост стоимости недвижимости на 80% за 1,5 года.
Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Преимущества
Есть возможность частичной оплаты в рублях.
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Бали - 30 минут
Пляж - 30 секунд
Кафе - 30 секунд
Пляжный клуб - 3 минуты