Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.
Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства.
Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста.
Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии.
Сервис и инфраструктура:
Ботанический сад
Медицинская клиника
Международная школа
Рестораны и кафе
Общественный центр
Йога-ретрит
Паркинг
Приватные бассейны
Охрана и видеонаблюдение
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров.
Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную.
Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%