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Продажа новых домов в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

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Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
Сдача в: 2027
Агентство: Alesinvest Group
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.  Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства. Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста. Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии. Сервис и инфраструктура: Ботанический сад Медицинская клиника Международная школа Рестораны и кафе Общественный центр Йога-ретрит Паркинг Приватные бассейны Охрана и видеонаблюдение
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров. Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%
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