Arroios, Португалия

от €251,000

372 м² 2

Сдача в: 2024

Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие. Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма. Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией. Сервис и инфраструктура: 24 бассейна Собственный пляж Конюшня на территории Сад органических фруктов и овощей Поле для стрельбы из лука Гончарная мастерская Кулинарные мастер-классы Ресторан СПА и оздоровительный центр Зона для медитации и йоги Паркинг Охрана и видеонаблюдение 24/7 Сервис пятизвездочного отеля