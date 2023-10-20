Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории.
Комплекс представлен 78 первоклассными апартаментами с 1,2 и 3 спальнями в 12 различных размерах и планировках, оснащенными всеми удобствами современного жилого комплекса. Великолепно оформленные в тропической минималистической средиземноморской и индонезийской тематиках, апартаменты отвечают широкому спектру вкуса и стиля своих жителей.
Каждый владелец апартаментов имеет возможность проживания и получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду. ROI более 10%, ежегодный прирост капитала в данном районе на данный момент составляет 20%.
Сервис и инфраструктура:
Тренажерный зал
Центр здоровья и СПА
Коворкинг
25 метровый панорамный бассейн
Зона для медитации и йоги с видом на океан
Зона для барбекю
Тропический сад с ландшафтным дизайном
Кинотеатр
Ресторан
Бар у бассейна
Подземный паркинг
Охрана и видеонаблюдение 24/7
Комплекс вилл в средиземноморском стиле, расположенный среди пышных зеленых холмов с панорамным видом на побережье Южного Ломбока. В связи с растущим туризмом на Ломбоке, проект представляет собой привлекательное место для инвестиций.
Покупателям доступны виллы с 1 и 2 спальнями, полностью меблированные, с собственным бассейном и видом на океан. Благодаря сочетанию элегантности и простоты и просторным внутренним пространствам, жители будут чувствовать себя непринужденно, наслаждаясь красотой окружающего пейзажа.
Инвесторы могут привлекать собственную архитектурную команду для строительства виллы своей мечты либо довериться команде застройщика. Срок реализации виллы 6-8 месяцев с момента покупки земельного участка.
Сервис и инфраструктура:
Частный бассейн
Паркинг
Зона для медитации и йоги
Зона барбекю
Охрана и видеонаблюдение 24/7
Сад с ландшафтным дизайном
Ресторан и бар
Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие.
Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма.
Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией.
Сервис и инфраструктура:
24 бассейна
Собственный пляж
Конюшня на территории
Сад органических фруктов и овощей
Поле для стрельбы из лука
Гончарная мастерская
Кулинарные мастер-классы
Ресторан
СПА и оздоровительный центр
Зона для медитации и йоги
Паркинг
Охрана и видеонаблюдение 24/7
Сервис пятизвездочного отеля
Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой.
Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства.
Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста.
Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии.
Сервис и инфраструктура:
Ботанический сад
Медицинская клиника
Международная школа
Рестораны и кафе
Общественный центр
Йога-ретрит
Паркинг
Приватные бассейны
Охрана и видеонаблюдение
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров.
Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную.
Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%