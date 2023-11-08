Balangan, Индонезия

от €633,386

Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром. Окончание строительства 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов. Международный аэропорт Бали - 35 минут Пляж Улувату - 10 минут Пляж Паданг Паданг - 5 минут