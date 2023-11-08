Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье.
Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром.
Окончание строительства 1 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов.
Международный аэропорт Бали - 35 минут
Пляж Улувату - 10 минут
Пляж Паданг Паданг - 5 минут
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и барами.
Пляж Бингин - 5 минут
Пляж Паданг Паданг - 7 минут