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Продажа новостроек в Jimbaran

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Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Бали, Индонезия
Balangan, Индонезия
от
€633,386
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром. Окончание строительства 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов. Международный аэропорт Бали - 35 минут Пляж Улувату - 10 минут Пляж Паданг Паданг - 5 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия
Jimbaran, Индонезия
от
€298,064
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зоной ко-воркинга, рестораном, тренажерным залом, инфинити-бассейном и видом на океан, круглосуточным консьерж-сервисом и охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и барами. Пляж Бингин - 5 минут Пляж Паданг Паданг - 7 минут
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