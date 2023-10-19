Boztepe, Турция

от €483,965

101–204 м² 2

Сдача в: 2025

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Проект для жизни и инвестиций на Бали в оригинальном жилом комплексе MAGNUM RESIDENCE SANUR расположенного в самом развитом туристическом районе Санур, на первой линии океана. Квартиры созданы с неповторимым дизайном в стиле «модерн». Отделка из натурального мрамора, мебель премиум качества. Также в каждой квартире установлена система «Умный дом». Особенности комплекса: лазурный собственный пляж, бассейн, фитнес-центр, йога, кафе, коворкинг, паркинг, детские площадки, ресторан, бар. В пешей доступности от комплекса: - Супермаркет, бутики, СПА, кафе, рестораны, стоянка для яхт. - Международный детский сад, крупнейший медицинский центр. Первоначальный минимальный взнос составляет 30%. Прогнозируемая доходность комплекса (в первые 3 года) 18% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.