Купить новостройки в Canggu, Индонезия

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Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Вилла в Чангу с видом на вулкан Батур и рисовые поля
Canggu, Индонезия
от
€217,592
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур 🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка. Звоните или пишите на Востап
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€311,934
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - август 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Возможна установка системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами. Пляж Берава - 7 минут езды Оздоровительный клуб - 4 минуты езды Пляжный клуб - 6 минут езды
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€236,513
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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Жилой комплекс SUOM
Жилой комплекс SUOM
Canggu, Индонезия
от
€250,703
Площадь 71–154 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна. Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%. В окружении комплекса расположено множество удобств: - Самый популярный пляж Бали в 750 метрах; - 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы; - 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой - 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса - Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах. Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SUNNY APART III
Жилой комплекс SUNNY APART III
Canggu, Индонезия
от
€170,289
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в новом комплексе на берегу океана. ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.). Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу. Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Вилла в Чангу 500 м до океана с видом на вулкан
Canggu, Индонезия
от
€217,592
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Современная дизайнерская вилла в самом популярном районе острове Бали - Чангу 🇮🇩 🔑 Полностью комплектуется мебелью, техникой и декором в соответствии с дизайн-проектом, а также растениями в саду  📐 На первом этаже кухня, гостиная, санузел и бассейн с террасой, на втором - две спальни с собственными санузлами. На крыше - дополнительное пространство rooftop, с шикарным видом, закрытое от ветра и лишнего солнца. Земля в долгосрочной аренде на 29 лет с продлением, прописанным в договоре. 💯 Вилла с гарантированным видом на рисовые поля и вулкан Батур Свяжитесь по WhatsApp  🏗 Проект российской команды инженеров, дизайнеров и строителей с большим опытом и богатым портфолио. Виллы строятся в соответствии с ГОСТами - на порядок качественнее местных застройщиков.  🤵 Есть управляющая компания, которая может взять на себя управление и обслуживание гостей, включая консьерж-сервис. Все это позволит сдавать виллу в аренду по хорошей цене или получать прибыль. Можно выбрать уже строящуюся виллу или в новом проекте на предпродаже по самой выгодной цене (экономия 40%).  Звоните или пишите, чтобы уточнить любые интересующие вас вопросы. Для инвестиций - от 1 млн.долларов специальные условия 🔥 Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€303,401
Агентство: TRANIO
Предлагается таунхаус с бассейном и садом. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Возможна установка системы "умный дом". Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 1 минута Океан - 4 минуты Пляжный клуб - 4 минуты Оздоровительный клуб - 7 минут Кафе - 7 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€170,663
Агентство: TRANIO
Удобства комплекса: спа, зал для йоги; кафе; детская площадка; фитнес-центр; коворкинг; бар на крыше и ресторан на берегу океана; собственный пляж с пляжным клубом; подземная парковка; бассейны. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 13% в год. В цену входит мебель, техника и декор. За оплату без рассрочки скидка 10–20 тыс. $. Расположение и объекты поблизости В центре премиального туризма острова Бали — в районе Санур, где проходил саммит G20 в 2022 году. Санур отличается длинным пляжем без волн с желтым песком (берег остальной части острова покрыт в основном серым вулканическим песком), прогулочными дорожками и скоростными дорогами без пробок. Главная трасса острова связывает Санур с аэропортом. На Сануре организована особая экономическая зона с крупными проектами, такими как крупнейшая в Индонезии международная клиника, порт для лайнеров, университет по совместному проекту США и Китая, и ТРЦ с пропускной способностью 22 тыс. посетителей в день. Правительство Индонезии и иностранные инвесторы сделали ставки на развитие именно района Санур на Бали.
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€170,663
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает рестораном, коворкинг-центром, бассейном, тренажерным залом, парковкой, террасой на крыше с живописным видом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Гарантированный арендный доход 12% в год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с клубами и школой, в 35 минутах езды от международного аэропорта.
Жилой комплекс SUNNY APART I
Жилой комплекс SUNNY APART I
Canggu, Индонезия
от
€170,289
Площадь 49 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс премиум-класса SUNNY APART I в 300 метрах от пляжа Бату Белиг в районе Чангу на острове Бали. Квартиры доступны с дизайном интерьера и мебелью. Все квартиры сдаются с проведенными коммуникациями, качественной отделкой, бытовой техникой и мебелью. Приобретение квартиры с первоначальным взносом 50% и с беспроцентной рассрочкой на 6 месяцев. Комплекс построен из 4 этажей в современном архитектурном стиле. Здесь можно расслабиться и насладиться природой с красивой окрестностью. Рядом с комплексом есть все удобства, необходимые для комфортного проживания: кафе, спортивные и пляжные клубы, спа-комплексы, магазины, школы и детские сады, пакринг, бассейн, коворкинг. Чангу - самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Поэтому пользуется инвестиционной доходностью - 13-22%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SUNNY APART II
Жилой комплекс SUNNY APART II
Canggu, Индонезия
от
€170,289
Площадь 47 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Элитный жилой комплекс SUNNY APART II с премиум квартирами, в развитом районе Чангу, в 300 метрах от пляжа Berawa. Апартаменты с дизайном на выбор в светлых и темных тонах, полностью меблированы. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на закат и океан. Окупаемость апартаментов за 4-6 лет. Комплекс из 4 этажей. Построен вблизи от социальной и развлекательной инфраструктуры. На территории вы можете уединиться с природой, на территории много зелени. Инфраструктура комплекса: - Коворкинг; - Спортивные площадки; - 4 бассейна; - 8 баров; - 5 ресторанов. Годовой рост аренды на Бали 20%, что гарантирует надежное инвестирование. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Canggu, Индонезия
от
€132,447
Площадь 58–108 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни. Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%. Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%. Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла NILA RESIDENCE
Вилла NILA RESIDENCE
Canggu, Индонезия
от
€481,539
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Роскошные виллы в премиальном комплексе NILA RESIDENCE в самом процветающем районе Бали - Чангу. Район Чангу является самой желанной локацией среди туристов. Здесь много развитой и социальной инфраструктуры, пляжи для серфинга. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций, ежегодный рост на 10-15%. Комплекс построен из 19 премиум вилл в европейском стиле с разными планировками 2-3-4-6 спален. В пяти минутах от пляжа. Виллы полностью меблированные, с современными удобствами «под ключ». На каждой вилле расположен собственный бассейн. Виллы построены из высококачественных строительных материалов. Приобретение возможно с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Вблизи от вилл расположено все необходимое для комфортного проживания: рестораны, кафе, школы, популярные пляжи. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€331,844
Агентство: TRANIO
Инвестиционные таунхаусы в районе Умалас с видом на вулкан. Комплекс из 40 таунхаусов класса «премиум» с отличной инфраструктурой и лёгким доступом к другим популярным локациям на Бали: Семиньяк, Чангу, Керобокан. Инфраструктура комплекса: Кафе Зона коворкинга «Умный дом» Детский клуб Прачечная Гольф-кары Парковка Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника ТВ Преимущества Прогнозная арендная доходность 11,8% годовых Форма владения: лизхолд на 30 лет с правом продления Расположение и объекты поблизости Тихая улица в Умаласе всего в 10 минутах езды от пляжей Бату-Белиг, Берава, Петитенгет. Большой супермаркет Pepito находится в 300 метрах от комплекса.
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€303,401
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные таунхаусы с бассейнами и панорамным видом. Резиденция располагает кинотеатром под открытым небом, баром и зоной барбекю, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Кондиционеры Daikin Преимущества Высокие арендный доход - 12% годовых. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Берава, рядом в клубами и школой.
Жилой комплекс CASA PETAK
Жилой комплекс CASA PETAK
Canggu, Индонезия
от
€235,566
Площадь 95–236 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла в завораживающей локации в шикарном комплексе. Вилла продаётся с полной отделкой "под ключ" в тропическом дизайне. CASA PETAK - шикарный комплекс, состоящий всего из 11 эксклюзивных вилл, расположенный в модном тихом районе острова Бали Чангу. Каждая вилла представляет собой частный оазис с гостиной открытой планировки, собственным бирюзовым бассейном и пышными тропическими садами. Общественные зоны имеют тропический ландшафтный дизайн, где можно расслабиться и насладиться знаменитой безмятежностью и природой Бали, находясь всего в нескольких шагах от популярных пляжей, ресторанов и магазинов. С первоначальным минимальным взносом 20%. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс Changgu Secrets
Жилой комплекс Changgu Secrets
Canggu, Индонезия
от
€197,724
Сдача в: 2024
Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса. Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет. Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $ Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $  Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет  Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника  Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности  
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Индонезия
от
€193,940
Площадь 60–130 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла MOA RESORT
Вилла MOA RESORT
Canggu, Индонезия
от
€562,900
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Современная вилла MOA RESORT расположена в популярном районе Чангу. От Вилл легко добраться до BERAWA и BATU BELIG и имеет легкий доступ к UBUD, SEMINYAK, PETITENGET и к АЭРОПОРТУ. Вилла окружена рисовыми полями и зеленой природой. Вилла представлена современной просторнной планировкой 270 кв.м. С отделкой "под ключ" с доступным первоначальной беспроцентной рассрочкой 10%. Большие окна на вилле обеспечивают натуральное освещение всех комнат. Каждая вилла владеет собственным бассейном и садом. Чангу славится своей развитой инфраструктрой и пользуется популярность у всех возрастов, что обеспечивает инвестиционную привлекательность более 20% , окупаемость примерно за 6-7 лет. Удобства комплекса: - тренажерный зал, зона для занятия йогой, детская игровая площадка, коворкинг. Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подреберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла Tanah Barak
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€340,578
Площадь 240–289 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Tanah Barak - инвестиционно -привлекательныйй проект! Шикарная локация! Таnah Вагак находится в районе с высоким ростом цен на недвижимость! Дневная ставка: +10% в год Заполняемость: +16% в год Выручка: +25% в год Комплекс вилл расположен в Чангу, в 5 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Plus и Enso Sushi, в 2 минутах ходьбы от спа- салона Аmo, в 10 минутах ходьбы от кафе Revolver, Doppio и множества ресторанов, супермаркетов, магазинов органических продуктов. Наши виллы созданы в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности и строительства. Мы предоставляем: гарантию на структуру, гидроизоляцию, антитермитную обработку и общие дефекты. Круглосуточная охрана и служба консьержей обеспечат безопасное и комфортное проживание. Красивый руфтоп с полностью функционирующей кухней и просторной гостиной. Дизайнерская мебель была изготовлена на заказ специально для вилл. Идеально подходит для бизнеса и для жизни! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!
Жилой комплекс THE TAMORA
Жилой комплекс THE TAMORA
Canggu, Индонезия
от
€158,586
Площадь 36–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Жилой комплекс SWOI BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€331,118
Площадь 105 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SWOI BERAWA - жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы с двумя спальнями (105 кв.м), с дизайнерским ремонтом и мебелью. Также в каждом доме установлена современная система «умный дом». Таунхаус обладает индивидуальным открытым бассейном, где вы сможете уединиться и побыть с природой наедине. Преимущества комплекса: - Внутренняя инфраструктура включает в себя круглосуточную охрану и обслуживание клиентов. - Лучшие пляжные клубы, рестораны и бутики Бали находятся в нескольких минутах ходьбы. - Расстояние до пляжа Берава составляет всего 300 метров. Самый минимальный первоначальный взнос 25%. Чангу является самым популярном районом на Бали среди туристов, что гарантирует инвестиционную привлекательность и окупаемость. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.

Новая недвижимость в Чангу: эко-жилье на побережье Индийского океана

Чангу — колоритная индонезийская деревня, расположенная на западе живописного острова Бали. Главные преимущества этой местности: бескрайние песчаные пляжи и соседство с Индийским океаном. Ради этих природных красот сюда регулярно приезжают туристы и серферы со всего мира.

Какая недвижимость продается в Чангу?

Местный рынок жилья достаточно разнообразный. Вниманию покупателей представлены виллы, частные дома, коттеджи и апартаменты в многоквартирных комплексах. Большая часть из них построена за последние 5 лет, поэтому такую недвижимость относят к «новостройкам».

Все жилье отличается оригинальным дизайном, большой жилплощадью и экологичностью. При его возведении использовались натуральные стройматериалы. Большое значение индонезийские застройщики уделяют освещенности объектов: для достижения этой цели стены домов зачастую проектируются из стекла от пола до потолка.

Новостройки в Чангу: основные преимущества

Рассмотреть покупку нового жилья на этом курорте стоит по целому ряду причин:

  • круглогодичное проживание в тропическом раю, где даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла;
  • ежедневный доступ к Индийскому океану;
  • множество водных развлечений: от катания на яхтах до дайвинга и серфинга;
  • проживание в местности с чистой экологией.

Жилье в новостройках в Чангу, представленное на платформе Realting.com, подходит не только для личного проживания, но и для сдачи в аренду. Такой способ пассивного заработка приносит стабильный доход круглогодично благодаря непрекращающемуся потоку туристов. За счет сдачи недвижимости в аренду можно окупить вложенные в нее инвестиции уже через 5-7 лет.

Что важно учесть при покупке квартиры в новостройке в Чангу

Несмотря на активное строительство и развитость инфраструктуры, индонезийская деревня сумела сохранить свой классический балийский стиль. Здесь много старинных храмов, есть рисовые поля, а в ресторанах подают преимущественно азиатскую кухню. Иностранцам потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому стилю жизни и местным традициям.

Что касается цен на новостройки в Чангу, они находятся на среднем уровне. Апартаменты у первой береговой линии на платформе Realting.com оцениваются в среднем в 1500-2000 евро за «квадрат». Жилье в новостройках в Чангу по низким ценам можно купить только на окраинах. Здесь продавцы просят около 1000 евро за кв. метр.

В целом Чангу хорошо подходит для иммиграции на ПМЖ. Здесь неплохо развита инфраструктура, есть множество пляжей, а погода радует все 365 дней в году. Однако перед покупкой жилья желательно пожить здесь какое-то время, чтобы принять взвешенное решение.

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