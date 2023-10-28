Купить новостройки в Canggu, Индонезия

Новая недвижимость в Чангу: эко-жилье на побережье Индийского океана

Чангу — колоритная индонезийская деревня, расположенная на западе живописного острова Бали. Главные преимущества этой местности: бескрайние песчаные пляжи и соседство с Индийским океаном. Ради этих природных красот сюда регулярно приезжают туристы и серферы со всего мира.

Какая недвижимость продается в Чангу?

Местный рынок жилья достаточно разнообразный. Вниманию покупателей представлены виллы, частные дома, коттеджи и апартаменты в многоквартирных комплексах. Большая часть из них построена за последние 5 лет, поэтому такую недвижимость относят к «новостройкам».

Все жилье отличается оригинальным дизайном, большой жилплощадью и экологичностью. При его возведении использовались натуральные стройматериалы. Большое значение индонезийские застройщики уделяют освещенности объектов: для достижения этой цели стены домов зачастую проектируются из стекла от пола до потолка.

Новостройки в Чангу: основные преимущества

Рассмотреть покупку нового жилья на этом курорте стоит по целому ряду причин:

круглогодичное проживание в тропическом раю, где даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла;

ежедневный доступ к Индийскому океану;

множество водных развлечений: от катания на яхтах до дайвинга и серфинга;

проживание в местности с чистой экологией.

Жилье в новостройках в Чангу, представленное на платформе Realting.com, подходит не только для личного проживания, но и для сдачи в аренду. Такой способ пассивного заработка приносит стабильный доход круглогодично благодаря непрекращающемуся потоку туристов. За счет сдачи недвижимости в аренду можно окупить вложенные в нее инвестиции уже через 5-7 лет.

Что важно учесть при покупке квартиры в новостройке в Чангу

Несмотря на активное строительство и развитость инфраструктуры, индонезийская деревня сумела сохранить свой классический балийский стиль. Здесь много старинных храмов, есть рисовые поля, а в ресторанах подают преимущественно азиатскую кухню. Иностранцам потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому стилю жизни и местным традициям.

Что касается цен на новостройки в Чангу, они находятся на среднем уровне. Апартаменты у первой береговой линии на платформе Realting.com оцениваются в среднем в 1500-2000 евро за «квадрат». Жилье в новостройках в Чангу по низким ценам можно купить только на окраинах. Здесь продавцы просят около 1000 евро за кв. метр.

В целом Чангу хорошо подходит для иммиграции на ПМЖ. Здесь неплохо развита инфраструктура, есть множество пляжей, а погода радует все 365 дней в году. Однако перед покупкой жилья желательно пожить здесь какое-то время, чтобы принять взвешенное решение.