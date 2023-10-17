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Продажа новостроек в Бали

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Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€140,785
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м. Преимущества пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду гибкая схема оплаты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс Serenity
Жилой комплекс Serenity
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€185,318
Площадь 133–184 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе острова Бали - Убуде. Комплекс расположен на территории, площадью 2400 м2 и состоит из 11 таунхаусов и 2 вилл. Виллы оборудованы 25 м2 бассейном, имеют придомовую территорию 120 м2 и террасу. Таунхаусы оборудованы 13 м2 бассейнами и имеют придомовую территорию 30 м2. 
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€361,475
Агентство: TRANIO
Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона. Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление: 12% 1-спальный апартамент 11% 2-спальный апартамент 10% 3-спальный апартамент. Расположение и объекты поблизости Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм. Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.
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Вилла "Рark Family"
Вилла "Рark Family"
Ubud, Индонезия
от
€144,453
Площадь 75–101 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!! "Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова — Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей. "Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара закрытой охраняемой территории 8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии, робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед) Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог, коворкинг Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол. Рark Family : 1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части с байками, здесь нет собак или посторонних людей. 2. Качество: У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы. 3.Мультикультурность Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках. 4. Природа на максимум Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса. Почему инвесторы выбирают Рark Family ? 1. Пассивный доход на полном автопилоте! Управляющая компания берет на себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду. 2. Удобная и быстрая система расчетов! Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца. 3. Не нужно заниматься налогами! Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет. 4. Высокая ликвидность Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития. Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%. 5. Быстрая окупаемость Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$. Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать! Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!
Жилой комплекс LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS
Жилой комплекс LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS
Бали, Индонезия
от
€228,084
Сдача в: 2024
Застройщик: BIG BALI GROUP
Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали! Один из самых уникальных и крупных проектов на Бали, состоящий из жилого комплекса с 200 апартаментами премиум-класса и 140 роскошными виллами. Расположение: Бали, Букит, центр Улувату. Общая площадь: 8 га. Форма собственности: ФРИХОЛД или ЛИЗХОЛД. Инфраструктура с парковой зоной на 3 га земли. Закрытая охраняемая территория с: - Ретритный центр - Рестораны - Спортзал - СПА - Детский центр - Инфинити бассейны на крыше - 5 минут до пляжа Паданг-Паданг Комплекс включает в себя: Виллы с 1 спальней (75 м2) Земля : 160 - 287 м2 💰От : 240.000$ Виллы с 2 спальнями (120 м2) Земля : 215 - 437 м2 💰От : 340.000$ Виллы с 3 спальнями (150 м2) Земля : 315 - 535 м2 💰От : 460.000$ Квартиры: Апартаменты с 1 спальней (51,8 м2) + терраса 6 м2 💰140.000$ Апартаменты с 2 спальнями (78,8 м2) + терраса 10 м2 💰180.000$ ROI 45-50% Чтобы получить финансовую модель и полную презентацию проекта, напишите нам: 📱Direct/WhatsApp: 628887777881 📧 mail: info<at>bigbaligroup.com https://www.instagram.com/labuan_resort_bali +++++ 🌴LABUAN RESORT & LUXURY VILLAS🌴 One of the most unique and largest projects in Bali consisting of an apartment complex with 200 premium apartments and 140 luxury villas. Location: Bukit, Pecatu, center of Uluwatu. Total area: 8 hectares. Ownership : FREEHOLD or LEASEHOLD Infrastructure with a park area on 3 hectares of land. Closed protected area with : - Retreat center - Restaurants - Gym - SPA - Child Center - Rooftop infinity pools - 5 minutes to Padang Padang Beach Complex include : 1 Bedroom Villas (75 m2) Land : 160 - 287 m2 💰From : 240.000$ 2 Bedroom Villas (120 m2) Land : 215 - 437 m2 💰From : 340.000$ 3 Bedroom Villas (150 m2) Land : 315 - 535 m2 💰From : 460.000$ Apartments: 1 Bedroom Apartment (51,8 m2) + 6 m2 terrace 💰140.000 $ 2 Bedroom Apartment (78,8 m2) + 10 m2 terrace 💰180.000 $   ROI 45-50%  
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€332,937
Агентство: TRANIO
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше. Высокий потенциал доходности и перепродажи. Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%. Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей. Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Коттеджный поселок Happiness Ubud виллы и таунхаусы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€85,532
Сдача в: 2024
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: ERA INVEST GROUP
Виллу от застройщика в закрытом коттеджном поселке в Убуде, Бали🇮🇩 Прекрасный климат, длинные красивые пляжи, уникальная культура острова, красота зданий и природы привлекают сюда гостей круглый год. Множество людей приезжают сюда для постоянного проживания. В коттеджном поселке предусмотрены несколько типов недвижимости для покупки:  апартаменты  таунхаусы 100 м2 виллы 150 м2 виллы по индивидуальным проектам  Коттеджные поселок расположен непосредственно рядом с Parq Ubud, это значит, что в пешей доступности (2 минуты) в вашем распоряжении будут более 8 ресторанов, коворкинг, спорт-зал и регулярные культурные мероприятия.  Строительство осуществляется командой профессионалов с соблюдением европейских стандартов, в том числе к гидроизоляции фундамента и стен. Недвижимость сейчас пользуется очень высоким спросом, цены пока не выросли, но это вопрос полугода - нескольких лет. Сейчас есть уникальная возможность сделать х2 - х3 на инвестициях в недвижимость в этом прекрасном месте. Виллу можно перепродать после завершения строительства или сдавать в аренду, получая от 23% годовых. Вилла передается владельцу с полной отделкой и сантехникой, элементами ландшафтного дизайна и высаженными растениями. Мебель и техника доступны по согласованию. Сдачей вилл в аренду занимается профессиональная управляющая компания.   Любая форма оплаты. Возможна удаленная сделка.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€68,966
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с отдельными входами. Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками. Удобства и оснащение в доме Высота потолков - 4 м. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом. Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.
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