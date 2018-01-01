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Таунхаус с бассейном

Canggu, Индонезия
от
€206,289
;
8
Описание Описание
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О комплексе

Таунхаус 

  • Бассейн
  • 2 спальни
  • Развитая инфраструктура комплекса 
  • Система умный дом


Площадь:
Здания- 76 м²
Земли - 50 м²

Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² )

Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 35 895 $ (11 %)
Окупаемость - 6,2 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
225 000 $
Цена продажи:
292 500 $ 
Прибыль :
67 500 $ (+30%)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - Июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Таунхаус с бассейном
Canggu, Индонезия
от
€206,289
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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