Таунхаус с бассейном

Таунхаус
Площадь:
Здания- 76 м²
Земли - 50 м²
Цена: 225 000 $ (2 960 $ за м² )
Доход от сдачи в аренду:
Загрузка - 85%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта в год- 130 $ ( 40 332 $)
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 35 895 $ (11 %)
Окупаемость - 6,2 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
225 000 $
Цена продажи:
292 500 $
Прибыль :
67 500 $ (+30%)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства - Июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет