  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Индонезия
  4. Апартаменты у океана

Апартаменты у океана

Денпасар, Индонезия
от
€229,210
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Апартаменты

  • Видовая квартира
  • Развитая инфраструктура комплекса
  • Бассейн на крыше
  • Фитнес центр


Цена: 250 000 (4 990 $ за м2)

Площадь:
Площадь объекта - 40, 1 м²

Доход от сдачи в аренду: 
Загрузка - 60%
Выручка в сутки с учетом наполненности объекта - 150 $ (52 563 $ в год )
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 309 $ (12,9 %)
Окупаемость - 7 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
250 000 $
Цена продажи:
375 000 $
Прибыль:
125 000 $ (50%)

Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)


Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 80 лет + продление
Срок окончания строительства: май-июнь 2024 год

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€148,687
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€321,238
Жилой квартал Таунхаус с системой умный дом
Canggu, Индонезия
от
€334,646
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Ungasan, Индонезия
от
€57,211
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€780,150
Вы просматриваете
Апартаменты у океана
Денпасар, Индонезия
от
€229,210
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами, Улувату, Бали, Индонезия
Pecatu, Индонезия
от
€624,120
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные апартаменты с панорамными видами на побережье. Резиденция располагает 5-звездочным консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, тренажерным залом и спа-центром, бизнес-центром с коворкингом, бассейном, рестораном и баром. Окончание строительства 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых популярных и живописных пляжей, всего в нескольких минутах езды от лучших пляжных клубов. Международный аэропорт Бали - 35 минут Пляж Улувату - 10 минут Пляж Паданг Паданг - 5 минут
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Нуса Дуа, Бали, Индонезия
Nusa Dua, Индонезия
от
€237,716
Агентство: TRANIO
Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря. Удобства и оснащение в доме Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов Бытовая техника Modena Сантехника Toto Все матово-черное Холодильник LG Smart TV 50 дюймов Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Стандартная кровать и матрас Стандартное постельное белье Стандартное освещение Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом Держатели для вина и бокалов Smart TV Кондиционеры DAIКIN (2 штуки) Smart шторы и освещение Bardi Smart Home Матрас из органического латекса HEVEYA Инфраструктура 5 минут до Клуба Med Bali 7 минут до Bali Mandara Toll Rd 10 минут до Bali National Golf Club 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali. Расположение и объекты поблизости Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от
€125,000
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м. Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью. Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Realting.com
Перейти