Апартаменты с бассейном на крыше

Апартаменты



Видовая квартира

Развитая инфраструктура комплекса

Вид на город или океан

1 спальня

Бассейн

Фитнес центр



Площадь:

Здание - 81 м²



Цена: 350 000 $ (4 321 $ за м² )



Доход от сдачи в аренду:

Выручка в сутки - 250 $

Загрузка - 75 %

Выручка в год с учетом загрузки объекта - 68 500 $

Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 47 393 $ (15,8 %)

Окупаемость - 7-10 лет



Доход от покупки и продажи :

Цена покупки:

350 000 $

Цена продажи:

450 000 $

Прибыль:

100 000 $ (28 %)



Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.



Общие расходы и налоги:

Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)

Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)

Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)

Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)



Условия владения недвижимостью:

Окончание строительства: июнь 2025 г.

Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + продление