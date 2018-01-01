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с видом на океан

Canggu, Индонезия
от
€264,948
;
10
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О комплексе

Вилла 

  • Первая линия у океана
  • Океанический бассейн
  • 3 спальни
  • Панорамный вид


Площадь:
Здание - 213 м²

Цена: 290 000

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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с видом на океан
Canggu, Индонезия
от
€264,948
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