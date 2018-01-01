Таунхаус с бассейном

Bukit, Индонезия

от €456,808

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! SUNNY RESIDENCE - комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. В 6 минутах от пляжа Самсара и 7 минут до пляжа Пантай. Виллы с разными просторными планировками с 3-4-5 спальнями от 186 до 275 кв.м. С лучшей мебелью и дизайнерским ремонтом. Здесь вы можете наблюдать панорамный вид на живописную природу. Стабильный годовой доход 13-20% ROI. С первоначальным взносом 50%. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.