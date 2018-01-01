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Таунхаус с бассейном

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€219,268
;
11
Описание Описание
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О комплексе

Таунхаус

  • 2 спальни
  • Бассейн
  • Просторная терраса


Площадь:
Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²

Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )

Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %)
Окупаемость - 6,6 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
240 000 $
Цена продажи:
305 210 $
Прибыль:
65 210 $ (27 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Таунхаус с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€219,268
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