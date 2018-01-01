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Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана

Canggu, Индонезия
от
€151,358
;
15
Описание Описание
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О комплексе

Апартаменты

  • 2 этажа
  • 1 спальня
  • Бассейн
  • Гардеробная комната


Площадь:
Апартаменты - 60 м²

Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка  - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 25 лет + продление

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты в Чангу в 5 минутах от океана
Canggu, Индонезия
от
€151,358
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€238,504
Сдача в: 2025
Агентство: ERA INVEST GROUP
Застройщик: Magnum Estate
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Кангу, в 500 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! Квартиры с полной отделкой, мебель и бытовая техника. Общая площадь 81 кв.м., одна спальня, кухня, гостиная и большая терраса. Панорамные окна с хорошим видом! В комплексе будет профессиональная управляющая компания, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с обслуживанием и арендой квартир, что обеспечит вам хорошую прибыльность. Вы также можете использовать квартиры самостоятельно в любое время года без ограничений. Предложение о назначении от инвестора, цена $ 60 000 ниже, чем у разработчика Magnum Residence Berawa. Объект имеет очень хороший потенциал роста цен! Есть задержка до конца строительства. Любая форма оплаты. Удаленная транзакция возможна. WhatsApp
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