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Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€274,280
;
17
Описание Описание
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О комплексе

Вилла

  • 2 спальни
  • Бассейн 60 м²
  • Терраса 84 м²
  • Сад
  • Паркинг


Площадь:
Здание - 150 м²
Земля - 530 м²

Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²)

Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 285 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 88 421 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 58 118 $ (18,2 %)
Окупаемость - 5,5 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
320 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
130 000 $ (40 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: декабрь 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + 25 лет

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€274,280
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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