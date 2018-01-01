Вилла в Убуде с видом на рисовые терассы

Вилла
Площадь:
Здание - 150 м²
Земля - 530 м²
Цена: 320 000 $ (2 133 $ за м²)
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 285 $
Загрузка - 85 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 242 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 88 421 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 58 118 $ (18,2 %)
Окупаемость - 5,5 лет
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
320 000 $
Цена продажи:
450 000 $
Прибыль:
130 000 $ (40 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: декабрь 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет + 25 лет