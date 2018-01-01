Вилла на Бали в Денпасаре № 304

Вилла
Площадь:
Здание - 75 м²
Цена: 99 000 $ (1 320 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 125 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 100 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 36 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 32 040 $ (32 %)
Окупаемость - 3 года
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 20 лет
Окончание строительства: ноябрь 2023
Район: Денпасар
Количество спален: 2 спальни
Уникальная локация: Город