Апартаменты на Бали в Чангу № 450

Wana Giri, Индонезия

от €325,360

74–246 м² 2

Сдача в: 2026

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца. В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin. Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода. Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания: - 5-звездочный персональный консьерж-сервиc - Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool) - Тренажерный зал и Wellness-centre - Детский клуб - Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.