Апартаменты на Бали в Чангу № 450

Площадь:
Апартаменты - 60 м²
Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)
Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)