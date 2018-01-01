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Апартаменты на Бали в Чангу № 450

Canggu, Индонезия
от
€151,138
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15
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О комплексе

Апартаменты
  • 2 этажа
  • 1 спальня
  • Бассейн
  • Гардеробная комната

Площадь:
Апартаменты - 60 м²

Цена: 165 000 $ ( 2 750 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 130 $
Загрузка  - 75 %
Выручка в сутки учетом загрузки объекта - 97,5 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 35 588 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 24 270,3 $ (16,5 %)
Окупаемость - 6 лет

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты на Бали в Чангу № 450
Canggu, Индонезия
от
€151,138
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату. Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца. В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin. Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода. Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания: - 5-звездочный персональный консьерж-сервиc - Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool) - Тренажерный зал и Wellness-centre - Детский клуб - Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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