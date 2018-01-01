  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Индонезия
  4. Таунхаус на Бали в Убуде № 501

Таунхаус на Бали в Убуде № 501

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€219,838
;
16
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Таунхаус на Бали в Убуде № 501
  • 2 спальни
  • Бассейн
  • Просторная терраса

Площадь:

Здание - 132,7 м²
Земля - 120 м²

Цена: 240 000 $ (1 809 $ за м² )

Доход от сдачи таунхауса в аренду:
Выручка в сутки: 180 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 144 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 52 560 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 36 223 $ (15,9 %)
Окупаемость - 6,6 лет

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
240 000 $
Цена продажи:
305 210 $
Прибыль:
65 210 $ (27 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла PARQ FAMILY
Wana Giri, Индонезия
от
€139,230
Вилла Tanah Barak
Canggu, Индонезия
от
€329,756
Коттеджный поселок Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
Вилла DESA HUTS
Wana Giri, Индонезия
от
€160,298
Вилла LYVIN BINGIN VILLAS
Pecatu, Индонезия
от
€663,177
Вы просматриваете
Таунхаус на Бали в Убуде № 501
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€219,838
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA
Canggu, Индонезия
от
€228,998
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Вилла PARQ blue
Вилла PARQ blue
Ungasan, Индонезия
от
€178,618
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект. Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!! Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти. 200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. 20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей. Беспроцентная рассрочка на время строительства. Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Вилла Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 350 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Застройщик: Ilot Property Baly
С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества. С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.
Realting.com
Перейти