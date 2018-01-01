Таунхаус на Бали в Убуде № 501

Canggu, Индонезия

от €228,998

Сдача в: 2023

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла SUNNY CUDDLES BERAWA в 7-ми минутах от популярного пляжа Берава в современном районе Чангу. Виллы представлены в двух вариантах планировок: 70 и 110 кв.м. Студия с одной и двумя спальнями. Интерьер виллы продуман до мельчайших деталей. Возможность выбрать дизайн светлый и темный. Панорамный вид из окна на живописную природу Бали. Чангу - самый популярный район на Бали, славится среди туристов. Стабильный годовой доход - 13-20%, окупаемость - 4-6 лет. Инфраструктура комплекса: бассейн, кинотеатр, бар/кальянная. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости на Бали. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.