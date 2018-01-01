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ZEN ESTATE

Ungasan, Индонезия
от
€403,107
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻

Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - ZEN

⚙ Готовность  -  2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 30%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

План оплаты:
Бронь 3.000 $ (невозвратная) 
1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. 
2-й взнос 30% 
3-й взнос 30%
4-й взнос 10%

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 125.0 – 200.0
Цена за м², EUR 3,225
Цена квартиры, EUR 403,107 – 644,971
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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ZEN ESTATE
Ungasan, Индонезия
от
€403,107
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Другие комплексы
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
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от
€232,053
Площадь 221 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости. Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом. Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение. Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов. В комплексе доступно 3 вида вилл: - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м. Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м. Стоимость от 249 000$ - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м. Площадь участка от 275 до 283 кв.м. Стоимость от 309 000$ - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м. Стоимость 490 000$.
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Коттеджный поселок Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
Сдача в: 2024
Агентство: Alesinvest Group
Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров. Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную. Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%
Вилла PARQ FAMILY
Вилла PARQ FAMILY
Wana Giri, Индонезия
от
€140,051
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Семейные виллы на потрясающем острове Бали в культурной и развивающей столице с живописной природой Убуда. Виллы находятся в окружении тропических джунглей, на большой территории 8 000 кв.м. Здесь есть все необходимое для развития вашего ребенка: от творческих студий до олимпийского бассейна и теннисного корта. Виллы сдаются с полным готовым дизайнерским ремонтом и мебелью. На каждой вилле есть собственный бассейн. Прирост стоимости в ближайшие 3-4 года на 30%. Идеально для проживания или сдачи в аренду с годовым доходом 15%. Комплекс обладает очень богатой инфраструктурой для детей и взрослых: - Танцевальные, вокальные, художественные студии. - Рестораны, кафе, фитнес, йога, студия красоты, коворкинг. - Теннисный корт, бассейн, баскетбольная площадка, волейбол. Район очень развит социальной инфраструктурой и образовательными учреждениями. Виллы пользуются спросом посуточной аренды. В месяц заработок составляет около 2500$. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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