ZEN ESTATE

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - ZEN
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 30%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
План оплаты:
Бронь 3.000 $ (невозвратная)
1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.
2-й взнос 30%
3-й взнос 30%
4-й взнос 10%