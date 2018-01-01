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SOHO BY PARQ

Wana Giri, Индонезия
Цена по запросу
;
4
Описание Описание
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О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

 

Доходность:

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - SOHO 

⚙ Готовность  -  2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 

  • на апартаменты 45м2 -  50% 
  • на апартаменты 26м2 -  90%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:

▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $ 
▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 125.0
Цена за м², EUR 3,459
Цена квартиры, EUR 432,344
Квартиры Квартира
Площадь, м² 35.0 – 45.0
Цена за м², EUR 3,365 – 3,459
Цена квартиры, EUR 121,056 – 151,437
Местонахождение новостройки
Wana Giri, Индонезия

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SOHO BY PARQ
Wana Giri, Индонезия
Цена по запросу
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