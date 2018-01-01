Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻

Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:

Прирост стоимости к сдаче -от 40%

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

Комплекс - SOHO STUDIO

⚙ Готовность - 2025 г.

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )

✔️Первоначальный взнос 50%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.

✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.

❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:

1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.

2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:

1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.

2-й взнос 20%

3-й взнос 20%

4-й взнос 10%

☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.