  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Индонезия
  4. SOHO STUDIO

SOHO STUDIO

Wana Giri, Индонезия
от
€65,400
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .

Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. 

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻

 

Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:

 

Прирост стоимости к сдаче -от  40% 

Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых

Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых

 

Комплекс - SOHO STUDIO

⚙ Готовность  -  2025 г. 

✔️Leasehold - 30 лет + продление

✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная ) 

✔️Первоначальный взнос 50%

✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства

✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.

✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.

 

❗️Важная информация по кварталу Soho Studio: 

1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства. 

2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:

1-й взнос 50% в течении двух недель после брони. 

2-й взнос 20% 

3-й взнос 20%

4-й взнос 10%

 

☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Wana Giri, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Atrium Lombok с ROI от 12%
Sengkol, Индонезия
от
€81,225
Жилой комплекс SKY LINER Uluwatu
Pecatu, Индонезия
от
€139,675
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€224,509
Жилой комплекс CASA PETAK
Canggu, Индонезия
от
€232,635
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€299,346
Вы просматриваете
SOHO STUDIO
Wana Giri, Индонезия
от
€65,400
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Candidasa, Индонезия
от
€210,213
Площадь 75–213 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площадь комплекса составляет 15 га, на которых будут расположены рестораны, кафе, магазины, торговый центр, пекарня, коворкинг, спа, спортивный комплекс, школа, детский сад, инфинити бассейн с океанической водой, вертолетная площадка, конюшня, а также детские и спортивные площадки.
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€252,573
Агентство: TRANIO
На крыше комплекса есть бассейн, бар и ресторан. К услугам жильцов есть фитнес-комната и СПА, услуги уровня пятизвёздочного отеля. Особенности квартир Интерьер апартаментов продуман до мельчайших деталей в лучших традициях пятизвездочных отелей. Наличие собственной кухни и просторного шкафа. Удобства и оснащение в доме система умный дом управляет светом, кондиционером, шторами или телевизором датчики автоматически выключают свет и кондиционер, когда вы покинули дом мебель, собранная вручную по индивидуальному проекту натуральный итальянский мрамор и керамогранитная плитка премиум качества Преимущества Бессрочное право владения объектом недвижимости Прогнозируемая pаполняемость комплекса - 90% и выше Высокий потенциал доходности и перепродажи Можно полностью дистанционно сдавать в аренду свою недвижимость (15% дохода за управление) Управляющая компания берёт на себя все вопросы по обслуживанию: охрана 24/7 текущий и капитальный ремонт уборка территории комплекса уборка апартаментов, смена белья обеспечение исправной работы всех систем сдача недвижимости в аренду начисление доходности на любой расчетный счёт уплата налогов предоставление финансовой отчетности Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в 30 метрах от океана в самом известном туристическом районе Бали. Вся инфраструктура для жизни и отдыха находится в пешей доступности от комплекса. В 15 минутах находится один из лучших аквапарков во всей Азии. В 3 минутах есть конный клуб. Также можно заняться сёрфингом. Рядом есть огромный выбор кафе, баров и ресторанов с неповторимой атмосферой. Береговая линия протяжённостью 12 км.
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€327,409
Агентство: TRANIO
Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже. Преимущества Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше. Высокий потенциал доходности и перепродажи. Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%. Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей. Расположение и объекты поблизости Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.
Realting.com
Перейти