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Mandala Eco Village

Sengkol, Индонезия
от
€84,000
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8
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О комплексе

Самый необычный и амбициозный проект на южном побережье острова Ломбок, состоящий из 88 бамбуковых вилл, расположенный в современной одноименной эко-деревне. Концепция комплекса отражает новый более устойчивый образ жизни, направленный на экологически ориентированную динамику и находящийся в постоянном контакте с окружающей природой. 

Проект предусматривает только 20% застройки каждого участка, включая системы сбора дождевой воды, естественное отопление и охлаждение, солнечные дымоходы, водоемы и природные материалы. Уникальный дизайн вилл от четырех различных архитектурных студий Pablo Luna, WNA Studio, Dikarya Architect, Bio Arc гармонично вписывается в тропические окрестности. Каждый жилой блок снабжен пассивным обогревом и охлаждением, имеет свой собственный тропический сад, приватный бассейн, высокие потолки и хорошо вентилируемые пространства.

Инвестиции в данный проект — это не только выгодное вложение с возможностью получения дохода, но и перспектива стать частью сообщества единомышленников, построенного на принципах сохранения природы, устойчивого образа жизни, целостного самочувствия, социальных связей и личностного роста.

Прирост земли и капитала составляет 15-20%. При приобретении недвижимости включен вид на жительство в Индонезии.

Сервис и инфраструктура:

  • Ботанический сад
  • Медицинская клиника
  • Международная школа
  • Рестораны и кафе
  • Общественный центр
  • Йога-ретрит
  • Паркинг
  • Приватные бассейны
  • Охрана и видеонаблюдение
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м²
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR 71 000 – 172 000
Местонахождение новостройки
Sengkol, Индонезия

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Mandala Eco Village
Sengkol, Индонезия
от
€84,000
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла DESA HUTS расположена в Умаласе, в 7ми минутах от пляжа! В Умаласе есть сильное сообщество экспатов с множеством отличных ресторанов и кафе. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Шикарная вилла с отделкой "под ключ". С беспроцентным первоначальным взносом 30%. Вид открывается на балийские рисовые поля. Вилла расположена в 7 минутах от ближайшего пляжа и в 10 минутах от Семиньяка и Чангу. Рентабельность инвестиций в виллу составляет от 19 до 33% в год (окупаемость всего 3-5 лет). -На территории комплекса есть парковка, а также менеджеры и сотрудники службы безопасности. -Виллы включают в себя земельный участок (аренда на 30 лет + продление контракта на 30 лет). -Застройщик предлагает управление виллами - 20%. Возможна покупка через рассрочку! Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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3 объекта 3
Сдача в: 2024
Виллы с лучшей семейной инфраструктурой на Бали!!! "Рark Family" находится в культурной и интеллектуальной столице острова — Убуде. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, развития и образования ваших детей. "Рark Family" -110 вилл расположенных среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара закрытой охраняемой территории 8000 м2 семейной инфраструктуры: 5000 м2 кондиционируемые помещения; 3000 м2 - уличная инфраструктура Для детей: танцевальная,художественная и вокальная студии, робототехника; центр здоровья (педиатр,стоматолог, логопед) Для родителей: рестораны, кофейня,пекарня, СПА, фитнес, йога, косметолог, коворкинг Для семьи: олимпийский бассейн, теннисный корт, волейбол, баскетбол. Рark Family : 1. Безопасность. Закрытая территория без проезжей части с байками, здесь нет собак или посторонних людей. 2. Качество: У нас уже есть построенный проект - самый известный на Бали инфраструктурный центр РАRQ UBUD. Вы можете приехать на место и вживую оценить качество проделанной работы. 3.Мультикультурность Ваши соседи - это семейные пары и семьи с детьми со всех уголков мира. В этом окружении ребенок с самого детства будет говорить на двух языках. 4. Природа на максимум Рark Family располагается в самом живописном районе Убуда - комплексс трех сторон окружен реками, рисовыми плантациями и джунглями. На территории мы оставляем все большие деревья и гармонично вписываем их в дизайн комплекса. Почему инвесторы выбирают Рark Family ? 1. Пассивный доход на полном автопилоте! Управляющая компания берет на себя решение всех вопросов по сдаче виллы в аренду. 2. Удобная и быстрая система расчетов! Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой удобной для себя валюте. Мы перечисляем деньги раз в 3 месяца. 3. Не нужно заниматься налогами! Управляющая компания занимается учетом, оптимизацией и выплатой налогов. Мы обо всем позаботимся, вы просто получаете‚деньги на счет. 4. Высокая ликвидность Мы выбираем лучшие локации на Бали и не просто строим виллы, а создаем точки притяжения - концептуальные комплексы с инфраструктурой для жизни, отдыха и развития. Основываясь на нашем опыте, можем прогнозировать рост стоимости недвижимости здесь после завершения строительства на 30%. 5. Быстрая окупаемость Виллы на Бали пользуются ажиотажным спросом для посуточной аренды. В месяц ваш заработок будет составлять около 2500$. Есть различные варианты ! Пишите и мы поможем выгодно инвестировать! Напишите нам и наша кампания поможет подобрать недвижимость, которая подходит именно вам. Мы очень ценим своих клиентов!
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