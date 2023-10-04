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Mango Creek (ROI 17-29%)

Sengkol, Индонезия
от
€179,000
;
9
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О комплексе

Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров.

Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную.

Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м²
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR 179 000
Местонахождение новостройки
Sengkol, Индонезия

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Mango Creek (ROI 17-29%)
Sengkol, Индонезия
от
€179,000
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы на «инстаграмом» берегу Бали. В районе Улувату. В комплексе расположено 600 вилл. На территории есть большой бассейн с океанической водой. Виллы созданы с полным уютом и минимализмом. На каждой вилле есть собственный бассейн. Приобретение вилл возможно с минимальным первоначальным взносом 40%. 20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа. Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Прогноз роста стоимости недвижимости на 30%.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! LYVIN BINGIN VILLAS - закрытый жилой комплекс в прекрасном лесу в районе Бингин. Расположение вилл буквально в 100 метрах от пляжа. Главные преимущества района Бингин: развитая инфраструктура, отсутствие пробок, свежий воздух и лучшие пляжи. Виллы с полной отделкой «под ключ» с идеальной локацией, с видом на океан, в потрясающем лесу, с чистым воздухом, уютом и атмосферой острова. Инфраструктура: -Собственный бассейн -Частная парковка -Тропический душ -Зоны для медитации и йоги -Зоны барбекю -Ландшафтный дизайн -Охрана и видеонаблюдение 24/7 -Пятизвездочный сервис на территории Проект создан для жизни, работы и отдыха. Для людей, кто инвестируют в качество жизни сегодня и думают о стабильном доходе в будущем. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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