Mango Creek (ROI 17-29%)

Расположенный в самом сердце Куты на острове Ломбок, жилой комплекс предлагает очаровательное сочетание богемной роскоши и природной красоты. Эти виллы - настоящий рай, где вы можете насладиться безмятежностью прохладного воздуха джунглей и погреться в тепле тропического солнца, купаясь в собственном бассейне. Выгодное расположение комплекса, всего в 5 минутах езды от центра города, обеспечивает легкий доступ к яркой местной культуре, изысканным ресторанам и потрясающим пляжам, которые может предложить этот замечательный остров.

Виллы с 2 спальнями и 2 ванными комнатами имеют собственный приватный бассейн, закрытую кухню и просторную гостиную.

Независимо от того, ищете ли вы резиденцию для отдыха или выгодную инвестицию, эта недвижимость обязательно превзойдет ваши ожидания. ROI в данном комплексе составляет 17-29%, годовой доход от сдачу в аренду 42 000€ - 69 600€ при средней заполняемости 75%