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Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%

Bumbangku, Индонезия
от
€251,000
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22
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О комплексе

Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие.

Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма.

Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной  индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией.

Сервис и инфраструктура:

  • 24 бассейна
  • Собственный пляж
  • Конюшня на территории
  • Сад органических фруктов и овощей
  • Поле для стрельбы из лука
  • Гончарная мастерская
  • Кулинарные мастер-классы
  • Ресторан
  • СПА и оздоровительный центр
  • Зона для медитации и йоги
  • Паркинг
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
  • Сервис пятизвездочного отеля
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 372.0
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Bumbangku, Индонезия

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Kuara с гарантированным доходом ROI 7,5 - 9%
Bumbangku, Индонезия
от
€251,000
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