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Atrium Lombok с ROI от 10%

Kuta, Индонезия
от
€81,225
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс дизайнерских апартаментов, расположенный в самом сердце острова Ломбок в процветающем туристическом районе Кута Мандалика. Новый проект представляет собой роскошный курорт со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой на территории.

Комплекс представлен 78 первоклассными апартаментами с 1,2 и 3 спальнями в 12 различных размерах и планировках, оснащенными всеми удобствами современного жилого комплекса. Великолепно оформленные в тропической минималистической средиземноморской и индонезийской тематиках, апартаменты отвечают широкому спектру вкуса и стиля своих жителей.

Каждый владелец апартаментов имеет возможность проживания и получения пассивного дохода от сдачи недвижимости в аренду. ROI более 10%, ежегодный прирост капитала в данном районе на данный момент составляет 20%.

Сервис и инфраструктура: 

  • Тренажерный зал
  • Центр здоровья и СПА
  • Коворкинг
  • 25 метровый панорамный бассейн
  • Зона для медитации и йоги с видом на океан
  • Зона для барбекю
  • Тропический сад с ландшафтным дизайном
  • Кинотеатр
  • Ресторан
  • Бар у бассейна
  • Подземный паркинг
  • Охрана и видеонаблюдение 24/7
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 33.0 – 60.0
Цена за м², EUR 2 752 – 2 918
Цена квартиры, EUR 92 000 – 176 000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 69.0
Цена за м², EUR 2 908
Цена квартиры, EUR 203 000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 116.0
Цена за м², EUR 2 880
Цена квартиры, EUR 338 000
Местонахождение новостройки
Kuta, Индонезия

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Atrium Lombok с ROI от 10%
Kuta, Индонезия
от
€81,225
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Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Lyvin Melasti — это премиальный закрытый комплекс в районе красивейшего пляжа Меласти. Пляж Меласти считается лучшим на Бали. Белоснежный песок, голубая вода, роскошные бичклабы – все это в 5 минутах от Lyvin Melasti. Окна квартир выходят на завораживающий океан. Квартиры в полной отделке «под ключ» с дизайном в нейтральных оттенках, современной мебелью, техникой, кондиционированием, ванной и сантехникой. Инфраструктура: - Закрытая территория; - Видеонаблюдение; - Ландшафтный дизайн; - Сады; - Бассейн; - Фитнес-центр; - СПА; - Зона для йоги; - Лобби; - Кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
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