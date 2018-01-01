Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия

Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.Удобства и оснащение в доме
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Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).