  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Индонезия
  4. Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия

Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия

Nusa Dua, Индонезия
от
€245,095
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Престижные апартаменты с обслуживанием, расположенные прямо на потрясающем пляже Нуса Дуа. Каждый корпус может похвастаться захватывающим видом на океан, предоставляя жителям поистине незабываемые впечатления от жизни. Комплекс предлагает широкий спектр первоклассных удобств, включая полностью оборудованный тренажерный зал для любителей фитнеса, коворкинг, детский клуб для семей с детьми и пейзажный бассейн на берегу моря.

Удобства и оснащение в доме

Пакет мебели Стандарт - от 19600 долларов

  • Бытовая техника Modena
  • Сантехника Toto
  • Все матово-черное
  • Холодильник LG
  • Smart TV 50 дюймов
  • Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
  • Стандартная кровать и матрас
  • Стандартное постельное белье
  • Стандартное освещение

Пакет мебели Премиум - от 26140 долларов

  • Индукционная плита MIELE с вытяжкой и микроволновой печью
  • KOHLER сантехника и раковина на основе терраццо
  • Двухдверный холодильник LG с диспенсером для воды со льдом
  • Держатели для вина и бокалов
  • Smart TV
  • Кондиционеры DAIКIN (2 штуки)
  • Smart шторы и освещение Bardi Smart Home
  • Матрас из органического латекса HEVEYA
Инфраструктура
  • 5 минут до Клуба Med Bali
  • 7 минут до Bali Mandara Toll Rd
  • 10 минут до Bali National Golf Club
  • 20 минут до Международного аэропорта Нгурах Рай
  • В 15 минутах от лучших 5 - звездочных отелей, таких как The St. Regis Bali Resort, Grand Hyatt, The Hilton, The Apurva Kempinski, and The Ritz-Carlton Bali.
Расположение и объекты поблизости

Нуса Дуа - всемирно известное пляжное направление, расположенное в южной части Бали. Этот район может похвастаться километрами нетронутых пляжей с белым песком, кристально чистой водой и множеством водных видов спорта. Нуса Дуа также известен тем, что является домом для многих лучших 5 звездочных курортов крупнейших международных сетей. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойную и комфортную жизнь, океан и пляжи, вид на потрясающие рассветы и все это в непосредственной близости от лучших достопримечательностей и инфраструктурных объектов (рестораны, спортклубы, торговые центры и т.п.).

Местонахождение новостройки
Nusa Dua, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€235,751
Жилой комплекс Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€331,210
Жилой комплекс SUNNY OCEAN VIEW
Pecatu, Индонезия
от
€179,171
Жилой комплекс Casa Anna
Bumbangku, Индонезия
от
€95,000
Жилой комплекс ALEX VILLAS COMPLEX 6
Canggu, Индонезия
от
€193,316
Вы просматриваете
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия
Nusa Dua, Индонезия
от
€245,095
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс THE TAMORA
Жилой комплекс THE TAMORA
Canggu, Индонезия
от
€158,076
Площадь 36–88 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Многоквартирный жилой дом The Umalas Signature
Canggu, Индонезия
от
€125,000
Площадь 60–121 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни. Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м. Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью. Привлекательные цены и условия покупки на старте продаж!
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€115,990
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Realting.com
Перейти