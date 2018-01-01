Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия

от €158,076

36–88 м² 4

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! THETAMORA — это многофункциональный комплекс, расположен в самом сердце Чангу, всего в 500 метрах от пляжного клуба Finns. Объект будет работать как бутик-отель премиум-класса и будет управляться Tamora Group Management. Квартиры в комплексе созданы разными современными планировками (36-88 кв.м.), полностью меблированы и дизайнерским ремонтом в минималистичном стиле. Имеют многочисленные общие удобства, такие как общие сады и террасы, которые обеспечивают уединенное укрытие и красивые зеленые виды. На крыше расположена пятизвездочная общая кухня и столовая с захватывающим видом на Индийский океан. В окружении комплекса расположена самая современная социальная инфраструктура: кафе, рестораны, школа, клубы, магаизны. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.