Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия

Предлагаются апартаменты с отдельными входами.
Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом.
Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.