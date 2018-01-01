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Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€68,608
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4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с отдельными входами.

Резиденция располагает детским садом и детскими площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом, бассейном и спортивными площадками.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков - 4 м.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе, среди тропической природы, в 3 минутах езды от ближайшей международной школы и в 15 минутах от развлекательного центра с ресторанами, спа-центром, бассейном и тренажерным залом.

Убуд является культурной и интеллектуальной столицей острова.

Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€68,608
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