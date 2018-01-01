Закрытая резиденция с бассейном и спа-центром, Убуд, Бали, Индонезия

Kerobokan Klod, Индонезия

от €235,751

60–121 м² 2

Сдача в: 2023

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры в престижном жилом комплексе THE UMALAS SIGNATURE с идеальной локацией в популярном районе Умалас, с развитой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Все квартиры оборудованы современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Из каждой квартиры можно наслаждаться потрясающей красотой Бали. С минимальным первоначальным взносом 30%. В комплексе расположено множество развлечений для комфортного проживания: бассейн, йога студия, тренажерный зал, ресторан, кинотеатр, СПА, детская площадка, парковка, открытая терраса на краше. Идеально для постоянного проживания и инвестиций, рост стоимости недвижимости на 80% за 1,5 года. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.