Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия

Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже.Преимущества
Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше.
Высокий потенциал доходности и перепродажи.
Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%.
Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей.Расположение и объекты поблизости
Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.