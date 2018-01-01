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Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия

Бали, Индонезия
от
€331,210
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21
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О комплексе

Самый длинный бассейн в мире 190 м, располагающийся на крыше, удивит самых изысканных покупателей недвижимости. Все необходимые удобства для жизни и отдыха располагаются прямо на территории комплекса - фитнес центр, пространство для работы, ресторан на верхнем этаже.

Преимущества

Прогнозируемая заполняемость комплекса - 90% и выше.

Высокий потенциал доходности и перепродажи.

Прогнозируемая доходность комплекса в течение первых 3-х лет от текущих цен - 15-17%.

Высочайшее качество отделочных материалов. Каждый квадратный сантиметр продуман до мельчайших деталей.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс располагается в районе Берава, в 500 метрах от океана, в туристическом центре Бали. Комплекс находится в окружении топовых пляжных клубов Бали, лучших мест для серфинга, сотен популярных заведений, кафе и ресторанов, а также всей необходимой инфраструктуры для жизни и отдыха.

Местонахождение новостройки
Бали, Индонезия

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Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
от
€331,210
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Агентство: TRANIO
Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты: уход за домом и территорией уплата налогов предоставление отчётов по доходности обслуживание гостей, консьерж-сервис охрана 24/7 заполняемость 80-90% Особенности квартир 1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса. 2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона. Удобства и оснащение в доме сантехника Grohe системы вентиляции и кондиционирования Daikin матрасы (США) King Koil мебель Teak Wood австрийская фурнитура Blum Преимущества В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду 12% прибыли гарантированы по договору окупаемость 5-6 лет прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании) швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления) гарантия на строительство - 5 лет Расположение и объекты поблизости До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Апарт - отель Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Индонезия
от
€115,990
Сдача в: 2024
Застройщик: Aviator
Эти комфортабельные апартаменты расположены в отличном месте и в полностью развитом районе Кангу, в состоянии красной зоны, которые гарантируют инвесторам право сдавать жилье туристам ежедневно. Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, медицинского центра, теннисных кортов, кондитерских, кафе, ресторанов, супермаркетов и других. Квартира имеет 4 этажа, стильные интерьеры с авиационными мотивами в отделке, прочные стены, современные ванные комнаты и кухонные принадлежности, а также спокойный вид за окном. Он строится как столичное здание, свободное от традиционных индонезийских недостатков размещения. Будет приятно остаться в любую погоду, сейчас или через десять лет. Он также поставляется с однолетним полисом страхования возобновляемых источников энергии, 5-летней гарантией строительства зданий и 1 годом для мебели и фурнитуры. Особенности и характеристики: 1 кровать | 1 ванна Закрытая гостиная и столовая Площадь участка: 400 м2 Жилая площадь: 36-69 м2 Название земли: Лисхолд Здание: 4-х уровень Меблированная: Меблированная Год постройки: март 2023 – март 2024   Арендодатель: 30 лет ( гарантированное продление ) Доступно в 9 единицах – Категория A ( 3 единицы ): 109 000 долларов США – Категория B ( 4 единицы ): 123 000 долларов США – Категория C ( 2 единицы ): 139 000 долларов США
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Жилой комплекс BUWIT LOFT
Canggu, Индонезия
от
€132,021
Площадь 58–108 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы BUWIT LOFT, окруженные рисовыми полями, в популярном и развитом районе Чангу. В нескольких минутах езды от пляжа Переренан, Ньяни. Виллы - 1/2-спальные мини-лофты, а также 1/2 спальные лофты, которые отличаются площадью, полностью меблированы под ключ. Виллы созданы в минималистичном стиле, в современном дизайне, где пространство оптимизировано для лучшего комфорта. Минимальный первоначальный взнос - 10%. Период окупаемости вилл за 5-6 лет. Благодаря своей локации и современности. Районе Чангу очень пользуется популярностью среди туристов, но и очень комфортен для постоянного проживания. Прогнозный ROI около 15-17%. Комплекс вблизи от развитой и социальной инфраструктуры: медицинские учреждение, бары, клубы, кафе, школы, рестораны. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Бали под Ваш бюджет и пожелания! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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