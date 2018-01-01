Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия

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Первая люксовая резиденция LUXURY AMALI RESIDENCE на Бали в перспективном районе Улувату.
Дома расположены среди белых скал, с полным ремонтом «под ключ» с потрясающим видом на океан. С беспроцентной рассрочкой 24 месяца.
В пешей доступности пляжи Impossibles и Bingin.
Бали является одним из самых привлекательных для инвестиций в недвижимость с высоким потенциалом дохода.
Комплекс оснащен удобствами для комфортного проживания:
- 5-звездочный персональный консьерж-сервиc
- Ресторан на территории отеля и два бассейна (включая 68-метровый infinity-pool)
- Тренажерный зал и Wellness-centre
- Детский клуб
- Круглосуточная охрана и полный штат сотрудников на месте
Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение.
Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.
Предлагается таунхаус с большим бассейном, парковкой, садом, видом на рисовые поля.
Резиденция располагает круглосуточной охраной.
Окончание строительства - август 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Возможна установка системы "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре жилого района, в пешей доступности от океана, рядом с барами и ресторанами.
Пляж Берава - 7 минут езды
Оздоровительный клуб - 4 минуты езды
Пляжный клуб - 6 минут езды
Пятизвездочный бутик-комплекс шикарных вилл, расположенный в нетронутом районе Южного Ломбока, имеющий прямой выход к океану и бухте в близости от национального парка. Отличный вариант для инвестиций и гарантированного пассивного дохода (ROI 7,5 - 9%). Концепция комплекса отражает дорогой курорт, основанный на впечатлениях, роскоши и стиле. Центральное место в философии курорта займет его устойчивое развитие.
Бутик-курорт будет работать по системе «все включено» и состоит из 32 полностью меблированных резиденций с частными бассейнами и пляжем. Площадь комплекса составляет 8 га и занимает пространство от пляжа до вершины холма.
Концепция проекта предлагает гостям множество уникальных и незабываемых впечатлений, включая стрельбу из лука, гончарное дело, походы по джунглям, катание на квадроциклах, серфинг и многое другое. На территории будет собственный сад органических овощей и ароматических трав, а также сараи для животных на свободном выгуле. Гости смогут отведать блюда мирового класса, приготовленные из ингредиентов с собственной фермы, а также познакомиться с традиционной индонезийской кухней на кулинарных мастер-классах. А оздоровительный центр и СПА обещают отвлечь гостей от суеты повседневной жизни, предлагая огромный выбор процедур и ежедневные занятия йогой и медитацией.
Сервис и инфраструктура:
24 бассейна
Собственный пляж
Конюшня на территории
Сад органических фруктов и овощей
Поле для стрельбы из лука
Гончарная мастерская
Кулинарные мастер-классы
Ресторан
СПА и оздоровительный центр
Зона для медитации и йоги
Паркинг
Охрана и видеонаблюдение 24/7
Сервис пятизвездочного отеля