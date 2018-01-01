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Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€293,357
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О комплексе

Предлагается таунхаус с бассейном и садом.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме

Возможна установка системы "умный дом".

Расположение и объекты поблизости
  • Супермаркет - 1 минута
  • Океан - 4 минуты
  • Пляжный клуб - 4 минуты
  • Оздоровительный клуб - 7 минут
  • Кафе - 7 минут
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€293,357
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