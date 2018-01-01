Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия

Предлагаются современные двухэтажные таунхаусы с парковочными местами, террасами и бассейнами 1,7 х 3,5 м.
Престижная резиденция располагает круглосуточной охраной, рестораном и парковкой.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника
ТВ
Уникальный высокотехнологичный комплекс апартаментов Premium класса для жизни и инвестиций в привилегированном районе острова Бали - Umalas, Canggu.
Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медитативным и приватный стилем жизни. Идеален для жизни.
Мы предлагаем односпальные апартаменты 60,58 кв м и двуспальные апартаменты площадью 121,16 кв м.
Все апартаменты оснащаются современными интеллектуальными системами, качественными отделочными материалами и современной качественной мебелью. Апартаменты продаются с готовой отделкой и мебелью.
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Квартиры на самом красивом берегу Бали. В районе Улувату.
В комплексе расположено 600 вилл. На территории комплекса будет грандиозный бассейн-лагуна размером 40*50 м.
Квартиры созданы с полным уютом и минимализмом. Приобретение квартиры возможно с минимальным первоначальным взносом 40%.
20 000 кв. м инфраструктуры в одном комплексе, включающем рестораны, кофейни, пекарни, спа, фитнес-центр, супермаркет и галерею фирменных бутиков. Также садик и школа.
Этот проект создан для тех кто ищет второй дом на берегу океана и инвестиционный проект. Инвестор получает чистую прибыль на любой счет и в любой валюте, которая ему удобна. Застройщик переводит деньги раз в три месяца.
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- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
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