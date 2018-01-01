Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индонезия

Canggu, Индонезия

от €249,896

71–154 м² 4

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна. Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%. В окружении комплекса расположено множество удобств: - Самый популярный пляж Бали в 750 метрах; - 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы; - 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой - 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса - Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах. Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства. Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.