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Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индонезия

Canggu, Индонезия
от
€302,820
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О комплексе

Новый комплекс современных таунхаусов предлагает дома с личными бассейнами и парковками. На выбор есть 3 варианта интерьера. Управляющая компания будет курировать следующие моменты:

  • уход за домом и территорией
  • уплата налогов
  • предоставление отчётов по доходности
  • обслуживание гостей, консьерж-сервис
  • охрана 24/7
  • заполняемость 80-90%
Особенности квартир

1 этаж - коридор, гостиная, кухня, ванная комната, терраса.

2 этаж - коридор, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 балкона.

Удобства и оснащение в доме
  • сантехника Grohe
  • системы вентиляции и кондиционирования Daikin
  • матрасы (США) King Koil
  • мебель Teak Wood
  • австрийская фурнитура Blum
Преимущества
  • В случае нарушения сроков строительства, предоставляется компенсация в размере 1% в месяц от суммы средств внесенных инвестором
  • Высокий доход от сдачи недвижимости в аренду
  • 12% прибыли гарантированы по договору
  • окупаемость 5-6 лет
  • прибыль от 13 до 20 % (10% отчисляются управляющей компании)
  • швейцарская страховка - 1 год (с возможностью продления)
  • гарантия на строительство - 5 лет
Расположение и объекты поблизости

До местного пляжа всего 1 минута. До аэропорта можно доехать за 35 минут. В районе находятся Atlas Beach Club, Tamora Gallery, спортзал Body Factory Bali, Montessori School Bali.

Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индонезия
Canggu, Индонезия
от
€302,820
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