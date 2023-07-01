Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия

Canggu, Индонезия

от €197,088

Сдача в: 2024

Доходная недвижимость на Бали для жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангу - Жемчужина туристической части Бали. Это самая востребованная и посещаемая локация, сочетающая в себе несколько разных стилей отдыха и жизни. Здесь сосредоточены лучшие кафе и рестораны, пляжные клубы и 5* отели, топ заведения с развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, Чангу - это рисовые поля на склонах гор, уникальный пляж вулканического цвета, серф-спототы различных уровней. В 2019 году Forbes поставил Чангу на 4 место в ТОП мест планеты, идеальных для жизни и инвестиций! Район располагается вблизи трех популярных и колоритных пляжей. Средний годовой рост стоимости недвижимости в этом районе 30%. Средняя годовая стоимость аренды растет на 15% в год. За 4 года стоимость земли выросла более, чем на 300% Комплекс дизайнерских апартаментов в самом сердце Чангу Срок окончания строительства - декабрь 2024 г. После окончания строительства апартаменты берёт под управление команда профессионалов со стажем работы более 15 лет на Бали. Апартаменты будут готовы под ключ, не требуется время и внимание, инвестор получает прибыль. Будет предоставлен удаленный доступ к прозрачному личному кабинету и всем данным, необходимым для контроля работы бизнеса. Окупаемость. Оптимистичный - 5,4 года. Реалистичный - 6,7 лет. Апартаменты 60кв.м без бассейна - 209 тыс. $ Апартамены 85 кв.м с бассейном - 259 тыс. $ Аренда до 2048 года с дальнейшей на 25 лет Долговечная отделка, дизайнерская мебель, сантехника Более 50 популярных кафе и ресторанов рядом 5 минут на байке до пляжа Berawa beach 6 минут на байке до самых больших и популярных бичклабов: Atlas beach club и Finns beach club 5 минут на байке до аквапарка Супермаркеты и аптеки в пешей доступности