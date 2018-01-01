SUNNY APART III

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Квартиры в новом комплексе на берегу океана.
ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет
Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.).
Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу.
Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг.
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- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
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