SUNNY APART III

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Квартиры в новом комплексе на берегу океана.



ROI 20,66%, окупаемость - 4-6 лет



Квартиры с панорамным видом на живописную природу Бали. С полной отделкой «под ключ». Планировкой с одной и двумя спальнями (50 - 60 кв.м.).



Новейший жилой комплекс расположен в популярном туристическом районе Чангу.



Инфраструктура комплекса: большой бассейн, бар и лаунж на крыше с видом на закат, спортзал, ресторан, паркинг.



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- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;

- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;

- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;

- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;

- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;

- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;

- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;

- Беспроцентная комфортная рассрочка.



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