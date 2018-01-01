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SUNNY OCEAN VIEW

Pecatu, Индонезия
от
€179,171
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4
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О комплексе

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

Премиальные квартиры с панорамным видом на океан.

Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%.

Первоначальный взнос - 25%.

Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания.

Почему для Вас это выгодно:
- Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО;
- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
- Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%;
- Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью;
- Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране;
- Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок;
- Беспроцентная комфортная рассрочка.

Звоните или пишите, расскажем все о недвижимости на Бали и подберем по вашим пожеланиям. Консультация абсолютно БЕСПЛАТНО.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
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Цена квартиры, EUR 179 171
Местонахождение новостройки
Pecatu, Индонезия

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SUNNY OCEAN VIEW
Pecatu, Индонезия
от
€179,171
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3 объекта 3
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  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Продаётся вилла в комплексе ALEX VILLAS COMPLEX 6. Располагается в самой топовой локации - Чангу, 900 м до океана. Вилла продаётся с полной отделкой, предусмотрена система "умный дом". Вилла располагается на новой, но уже обустроенной улице с интересными ресторанами, клубами и другими заведениями. Плюсы комплекса: - Богатая и разнообразная инфраструктура: бассейн с баром, зона коворкинг, спортзал, паркинг, ресторан, вертолетная площадка. - Все объекты комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. - На территории комплекса будет создан уникальный арт-объект от известного художника. - Внутренняя инфраструктура комплекса и внешняя инфраструктура локации максимальнозакрывает все потребности жителей AV Complex 6 в комфорте. - Комплекс стоит на святой земле, владелец которой — местный храм, который сдаёт её в аренду. Чангу самый популярный район для туристов на Бали. Здесь лучшие споты для сёрфинга, много баров, ресторанов, клубов, развлекательных и спорт-центров. Именно здесь любить жить молодая аудитория и готова платить за быстрый доступ к лучшим тусовочным местам. Инвестиционная доходность достигает в среднем 15%. Все виллы комплекса будут сдаваться в аренду по более высокой стоимости за счёт удачной локации и близости к океану. Звоните или пишите, подберем для Вас объект на Бали! Бесплатное юридическое сопровождение! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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