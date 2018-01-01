SUNNY OCEAN VIEW

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Премиальные квартиры с панорамным видом на океан.
Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%.
Первоначальный взнос - 25%.
Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания.
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