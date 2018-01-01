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Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€359,599
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16
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О комплексе

Проект - шедевр бионической архитектуры, расположенный в культурном центре Бали - Убуде, а точнее, в самом священном месте - Тропе Художников. Комплекс включает в себя роскошные 1, 2, 3-спальные двухуровневые апартаменты с частными бассейнами. В комплексе также созданы все условия для вашего комфорта - спа, ресторан, коворкинг, тренажерный зал, детская зона.

Юридически гарантированная годовая доходность при передаче недвижимости в управление:

12% 1-спальный апартамент

11% 2-спальный апартамент

10% 3-спальный апартамент.

Расположение и объекты поблизости

Убуд — город на индонезийском острове Бали в одноимённом районе, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий в центральных предгорьях округа Гианьяр. Считается центром искусства и культуры, из отраслей экономики наиболее развит туризм.

Здесь находится множество древних храмов, музеев, художественных галерей и танцевальных представлений. В городе также проходит несколько фестивалей и мероприятий в течение года, таких как Фестиваль духов Бали, Фестиваль еды в Убуде и Фестиваль писателей и читателей Убуда.

Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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Жилой комплекс с развитой инфраструктурой, в культурном центре Бали, Убуд, Индонезия
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€359,599
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