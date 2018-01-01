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Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия

Kerobokan Klod, Индонезия
от
€193,994
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9
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном и баром у бассейна, тренажерным залом, бизнес-центром.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Преимущества

Есть возможность частичной оплаты в рублях.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Бали - 30 минут
  • Пляж - 30 секунд
  • Кафе - 30 секунд
  • Пляжный клуб - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Kerobokan Klod, Индонезия

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Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия
Kerobokan Klod, Индонезия
от
€193,994
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