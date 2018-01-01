Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престижном районе, Бали, Индонезия

Предлагаются меблированные виллы с бассейнами и панорамным видом.
Резиденция располагает кинотеатром под открытым небом, баром и зоной барбекю, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Кондиционеры Daikin
Преимущества
Высокие арендный доход - 12% годовых.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Берава, рядом в клубами и школой.
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Премиальные квартиры с панорамным видом на океан.
Квартиры с одной спальней (50 кв.м.). Интерьер продуман до малейших деталей, полная отделка, новая мебель и новейшая бытовая техника. Годовая окупаемость - 13-20%.
Первоначальный взнос - 25%.
Комплекс расположен в 7 минут до пляжа Паданг и 5 минут до пляжа Бингин. Вблизи от социальной инфраструктуры для комфортного проживания.
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- Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ;
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Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м.
Преимущества
пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду
гибкая схема оплаты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.