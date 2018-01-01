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Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Бали, Индонезия

Денпасар, Индонезия
от
€482,620
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17
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и вулкан Агунг. На первом этаже есть приватный бассейн, а на всех остальных этажах квартиры имеют джакузи на балконе.

Резиденция располагает спа-центром, студией йоги, белоснежным песчаным пляжем 60 метров и пляжным клубом, кафе и рестораном, фитнес-центром, коворкингом. Отличный пляж для купания, так как закрыт рифами от волн, самый длинный променад на Бали, по которому можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Кроме того есть порт для скоростных лодок и причал для яхт.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с лодочным причалом, в пешей доступности от кафе и ресторанов.

  • Крупный супермаркет - 2 минуты
  • Аэропорт - 20 минут
  • Международный детский сад - 10 минут
  • Международная школа - 3 минуты
  • Бутики и спа - 30 метров
  • Крупный медицинский центр - 3 минуты езды
  • Рынок - 5 минут
Местонахождение новостройки
Денпасар, Индонезия

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Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Бали, Индонезия
Денпасар, Индонезия
от
€482,620
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  Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия с одной или двумя спальнями (80,7 - 154,1) с полной отделкой и мебелью под ключ согласно дизайн-проекту. С большими панорамными окнами. В виллах доступна терраса с бассейном, водопадом, пространство для занятия йогой и отдыха, рабочая зона у окна. Виллы подходят как для постоянного проживания так и для инвестиций, средний годовой прирост 20%, также годовой прирост аренды 15%. В окружении комплекса расположено множество удобств: - Самый популярный пляж Бали в 750 метрах; - 980 метров от Finns Recreation Club и Atlas Beach Club — самые топовые известные клубы; - 1 230 метров Школа Монтессори Бали — инновационная школа с известной образовательной программой - 500 метров от Галерея Tamora — для шоппинга премиум-класса - Первоклассные рестораны: Kong, Bokashi, Huge в 1 500 метрах. Одновременно строят сразу все виллы, что исключает лишние шумы и дискомфорт от соседнего строительства.   Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.
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