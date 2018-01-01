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JUST RESIDENCE

Ungasan, Индонезия
от
€58,844
;
VIP
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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Новости Новости

О комплексе

JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали

Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат.

Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход

Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности

Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 26.0
Цена за м², EUR 2 263
Цена квартиры, EUR 58 844
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 52.0
Цена за м², EUR 2 075
Цена квартиры, EUR 107 880
Местонахождение новостройки
Ungasan, Индонезия

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JUST RESIDENCE
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от
€58,844
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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