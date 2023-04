Апарт-отель LABUAN RESORT & APARTMENTS

О комплексе

One of the most unique and largest projects in Bali consisting of an apartment complex with 200 premium apartments and 140 luxury villas.



Location: Bukit, Pecatu, center of Uluwatu.

Total area: 8 hectares.

Ownership : FREEHOLD or LEASEHOLD

Infrastructure with a park area on 3 hectares of land.



Closed protected area with :



- Retreat center

- Restaurants

- Gym

- SPA

- Child Center

- Rooftop infinity pools

- 5 minutes to Padang Padang Beach



Complex include :



1 Bedroom Villas (75 m2)

Land : 160 - 287 m2

💰From : 240.000$



2 Bedroom Villas (120 m2)

Land : 215 - 437 m2

💰From : 340.000$



3 Bedroom Villas (150 m2)

Land : 315 - 535 m2

💰From : 460.000$



Apartments:



1 Bedroom Apartment (51,8 m2) + 6 m2 terrace

💰140.000 $



2 Bedroom Apartment (78,8 m2) + 10 m2 terrace

💰180.000 $ ROI 45-50%

To get a financial model and a full presentation of the project, write to us:

📱Direct/WhatsApp: 628887777881

📧 mail: info<at>bigbaligroup.com

https://www.instagram.com/labuan_resort_bali