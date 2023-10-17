---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРЕ ----
---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРИИ / БУДАПЕШТ / БУДА ----
Продается участок под застройку на самой красивой улице Будапешта, Буда / Уромхеги.
Действительно редкий, идеальный строительный участок на одной из самых красивых улиц нового места
народов с хорошим вкусом. Площадь 1110 кв.м.,
его сборка составляет 30%. Фантастическая панорама горы, щебетание птиц,
солнце и все, что приходит с этой частью Буды для тех, кто планирует свою будущую жизнь здесь.
Планы этажей дома, запланированного для участка, уже доступны, и мы можем предоставить подрядчика при необходимости.
Покупная цена имущества не облагается НДС. Все коммунальные услуги на улице.
Транспорт идеально подходит как на машине, так и на общественном транспорте,
мы можем легко и быстро попасть в сердце города.
Расположение участка: Юг Строительность: 30% Канализация: на улице
Вода: на улице Электричество: на улице Газ: на улице
Недвижимость продается от частного лица, без судебных исков и обременений.
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