Будапешт, Венгрия

от €319,000

Сдача в: 2023

---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРЕ ---- ---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРИИ / БУДАПЕШТ / БУДА ---- Продается участок под застройку на самой красивой улице Будапешта, Буда / Уромхеги. Действительно редкий, идеальный строительный участок на одной из самых красивых улиц нового места народов с хорошим вкусом. Площадь 1110 кв.м., его сборка составляет 30%. Фантастическая панорама горы, щебетание птиц, солнце и все, что приходит с этой частью Буды для тех, кто планирует свою будущую жизнь здесь. Планы этажей дома, запланированного для участка, уже доступны, и мы можем предоставить подрядчика при необходимости. Покупная цена имущества не облагается НДС. Все коммунальные услуги на улице. Транспорт идеально подходит как на машине, так и на общественном транспорте, мы можем легко и быстро попасть в сердце города. Расположение участка: Юг Строительность: 30% Канализация: на улице Вода: на улице Электричество: на улице Газ: на улице Недвижимость продается от частного лица, без судебных исков и обременений. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной