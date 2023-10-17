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Продажа новостроек в Центральная Венгрия

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Жилой комплекс ---- PANORAMIC PLOT FOR SALE IN HUNGARY ----
Жилой комплекс ---- PANORAMIC PLOT FOR SALE IN HUNGARY ----
Будапешт, Венгрия
от
€319,000
Сдача в: 2023
Агентство: OTP Bank
---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРЕ ----   ---- ПАНОРАМНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОДАЖИ В ВЕНГРИИ / БУДАПЕШТ / БУДА ----  Продается участок под застройку на самой красивой улице Будапешта, Буда / Уромхеги. Действительно редкий, идеальный строительный участок на одной из самых красивых улиц нового места  народов с хорошим вкусом. Площадь 1110 кв.м.,  его сборка составляет 30%. Фантастическая панорама горы, щебетание птиц,  солнце и все, что приходит с этой частью Буды для тех, кто планирует свою будущую жизнь здесь.  Планы этажей дома, запланированного для участка, уже доступны, и мы можем предоставить подрядчика при необходимости.  Покупная цена имущества не облагается НДС. Все коммунальные услуги на улице.  Транспорт идеально подходит как на машине, так и на общественном транспорте,  мы можем легко и быстро попасть в сердце города.  Расположение участка: Юг Строительность: 30% Канализация: на улице  Вода: на улице Электричество: на улице Газ: на улице  Недвижимость продается от частного лица, без судебных исков и обременений. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной 
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