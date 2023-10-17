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Продажа новостроек в Vouliagmeni Municipal Unit

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Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает просторными садами, двумя бассейнами, парковкой и зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 70 метрах от моря.
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