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Продажа новостроек в периферийная единица Западные Афины

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Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€339,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 1,3 км Площадь Бурнази - 700 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 39 км Больница - 1,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€356,832
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Аптека - 200 метров Супермаркет - 19 метров Начальная школа - 750 метров Детская площадка - 700 метров Главная площадь Петруполи - 900 метров
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 1 км Площадь Бурнази - 250 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,4 км
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€245,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 350 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,1 км
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