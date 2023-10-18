периферия Аттика, Греция

от €339,000

Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 1,3 км Площадь Бурнази - 700 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 39 км Больница - 1,4 км