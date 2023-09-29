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Продажа новых домов в периферийная единица Южные Афины, Греция

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Квартира 2 спальни с кондиционером
Греция
1 ванная
€40,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ormos Ysternion, Греция
93 м² 1 ванная
€259,954
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
280 м² 2 ванных
€1,984,379
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
135 м² 1 ванная
€320,237
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
150 м² 3 ванных
€248,047
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
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137 м² 2 ванных
€270,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
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370 м² 4 ванных
€2,361,411
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
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204 м² 1 ванная
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