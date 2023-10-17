Южные Афины — густонаселенная Периферийная единица Греции, входящая в регион Аттика. Территориально она охватывает юг и центр афинской агломерации. В структуру Южных Афин входят 8 муниципалитетов с общей численностью населения свыше 530 тыс. человек. Административный центр региона — город Глифада, расположенный на побережье Эгейского моря.

Преимущества покупки жилья

Южные Афины считаются одним из самых элитных регионов страны. Такой статус они получили благодаря большому количеству дорогих вилл и жилых комплексов. В этом районе также сосредоточены самые лучшие рестораны, бары и ночные клубы во всей Греции.

После покупки недвижимости владельцы получают ряд выгодных преимуществ:

греческий ВНЖ (при условии, что сумма инвестиций в объект составила более 250 тыс. долларов);

возможность проживать в регионе с теплым климатом (даже зимой температура здесь не опускается ниже 10 градусов тепла);

отдых на лучших пляжах Эгейского моря, которые славятся мягким песком и прозрачной чистой водой;

возможность поправить здоровье — в Южных Афинах много термальных источников, которые показаны людям с кожными недугами и болезнями опорно-двигательной системы.

Какую недвижимость можно купить

В Южных Афинах новое жилье постепенно сменяет старое. На месте зданий, построенных в прошлом веке, возводятся элитные жилые комплексы. Они предлагают не только роскошные апартаменты, но и всю необходимую инфраструктуру, включая магазины, кафе и зоны отдыха. Такое жилье зачастую продается с элитным ремонтом и мебелью.

Помимо новых апартаментов в Периферийной единице Южные Афины можно также приобрести квартиры и частные дома. Первые продаются в центрах и на окраинах городов, вторые — преимущественно в пригороде.

Особый тип собственности — виллы. Это наиболее комфортабельное жилье, которое возводится в основном на побережье Эгейского моря.

В каких местах лучше приобрести недвижимость

Южные Афины разделены на 8 муниципалитетов. Среди них лучшими местами для покупки жилья считаются:

Глифада. Административный центр и самый развитый в плане инфраструктуры город региона.

Калитея. Наиболее густонаселенный муниципалитет афинской агломерации. Его главные преимущества: расположение у Эгейского моря и большое количество парковых зон.

Элиникон. Элитный пригород греческой столицы. Именно здесь ведется самая активная застройка новых жилых комплексов-новостроек в Южных Афинах.

Сколько стоит жилье

Наиболее доступный тип недвижимости в этом регионе — квартиры. Их можно приобрести по цене 1500-2500 евро за квадрат.

Новые дома и виллы в Южных Афинах стоят дороже. Из-за наличия земельного участка и большой жилплощади они оцениваются в 2-3 раза выше. Расценки на апартаменты находятся посередине — в районе 2500-4000 евро за кв. метр.

Южные Афины — идеальный выбор, если стоит задача приобрести собственность в Греции для ПМЖ или отдыха. Здесь много комфортабельной недвижимости, хорошо развита инфраструктура. Подобрать подходящее жилье в афинских новостройках можно на платформе REALTING.