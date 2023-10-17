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Купить новостройки в Периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
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Municipal Unit of Elliniko
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Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой. Некоторые апартаменты имеют вид на море. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин. Центр Глифады - 4,2 км Побережье - 5 км Магазины и рестораны - 300 метров Остановки общественного транспорта - 150 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 27 км Больница - 3,2 км
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют вид на море. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин. Станция метро - 1,2 км Центр Глифады - 3 км Магазины и рестораны - 150 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 26,5 км Больница - 1 км
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Бронированная дверь Кондиционеры Солнечные водонагреватели Тепловой насос Расположение и объекты поблизости Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
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Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€298,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Станция метро - 850 метров Супермаркет - 450 метров Больница - 600 метров Банк - 950 метров Аптека - 280 метров Школа - 850 метров
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€581,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 170 метров Детский сад - 400 метров Начальная школа - 900 метров Супермаркет - 250 метров Парк - 650 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€610,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют парковочные места. Резиденция располагает подземным гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом REHAU Электрический камин Солнечный водонагреватель Кондиционеры Алюминиевые окна Электрические жалюзи Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Море - 2 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами. Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом. Особенности квартир Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи. Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€255,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами. Особенности квартир Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет. Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Подвесные потолки Скрытое освещение Кондиционеры Солнечные панели Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.

Южные Афины — густонаселенная Периферийная единица Греции, входящая в регион Аттика. Территориально она охватывает юг и центр афинской агломерации. В структуру Южных Афин входят 8 муниципалитетов с общей численностью населения свыше 530 тыс. человек. Административный центр региона — город Глифада, расположенный на побережье Эгейского моря.

Преимущества покупки жилья

Южные Афины считаются одним из самых элитных регионов страны. Такой статус они получили благодаря большому количеству дорогих вилл и жилых комплексов. В этом районе также сосредоточены самые лучшие рестораны, бары и ночные клубы во всей Греции.

После покупки недвижимости владельцы получают ряд выгодных преимуществ:

  • греческий ВНЖ (при условии, что сумма инвестиций в объект составила более 250 тыс. долларов);
  • возможность проживать в регионе с теплым климатом (даже зимой температура здесь не опускается ниже 10 градусов тепла);
  • отдых на лучших пляжах Эгейского моря, которые славятся мягким песком и прозрачной чистой водой;
  • возможность поправить здоровье — в Южных Афинах много термальных источников, которые показаны людям с кожными недугами и болезнями опорно-двигательной системы.

Какую недвижимость можно купить

В Южных Афинах новое жилье постепенно сменяет старое. На месте зданий, построенных в прошлом веке, возводятся элитные жилые комплексы. Они предлагают не только роскошные апартаменты, но и всю необходимую инфраструктуру, включая магазины, кафе и зоны отдыха. Такое жилье зачастую продается с элитным ремонтом и мебелью.

Помимо новых апартаментов в Периферийной единице Южные Афины можно также приобрести квартиры и частные дома. Первые продаются в центрах и на окраинах городов, вторые — преимущественно в пригороде.

Особый тип собственности — виллы. Это наиболее комфортабельное жилье, которое возводится в основном на побережье Эгейского моря.

В каких местах лучше приобрести недвижимость

Южные Афины разделены на 8 муниципалитетов. Среди них лучшими местами для покупки жилья считаются:

  • Глифада. Административный центр и самый развитый в плане инфраструктуры город региона.
  • Калитея. Наиболее густонаселенный муниципалитет афинской агломерации. Его главные преимущества: расположение у Эгейского моря и большое количество парковых зон.
  • Элиникон. Элитный пригород греческой столицы. Именно здесь ведется самая активная застройка новых жилых комплексов-новостроек в Южных Афинах.

Сколько стоит жилье

Наиболее доступный тип недвижимости в этом регионе — квартиры. Их можно приобрести по цене 1500-2500 евро за квадрат.

Новые дома и виллы в Южных Афинах стоят дороже. Из-за наличия земельного участка и большой жилплощади они оцениваются в 2-3 раза выше. Расценки на апартаменты находятся посередине — в районе 2500-4000 евро за кв. метр.

Южные Афины — идеальный выбор, если стоит задача приобрести собственность в Греции для ПМЖ или отдыха. Здесь много комфортабельной недвижимости, хорошо развита инфраструктура. Подобрать подходящее жилье в афинских новостройках можно на платформе REALTING.

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