  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Греция
  4. периферийная единица Пирей

Купить новостройки в Периферийной единице Пирей, Греция

Пирей
3
Palaio Faliro
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€339,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города и рядом с морем. Аптека - 230 метров Станция метро - 700 метров Начальная школа - 500 метров Парк - 700 метров
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Отопительный насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем Электрические рулонные жалюзи Установка сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Новый лифт с системой разблокировки Расположение и объекты поблизости 100 м - Станция метро “Каллифея” 650 м - Площадь “Даваки” 1 км - Университет “Харокопио” 4 км - Площадь “Синтагма” 5 км - Пирей
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
€255,000
Площадь 68 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время. Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время. V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.
Realting.com
Перейти

Новостройки в Периферийной единице Пирей: что важно учесть перед покупкой

Пирей — одна из 74 Периферийных единиц Греции, входящая в периферию Аттика. В обширный регион включено 5 общин с общей численностью населения более 450 тыс. человек.

Административный центр района — Пирей. Это старинный город, расположенный на побережье Эгейского моря. Туристам он известен уникальной древнегреческой архитектурой, большим количеством достопримечательностей и хорошо обустроенными пляжами.

Почему стоит приобрести недвижимость в Пирее

Покупка жилья в этом регионе открывает ряд выгодных перспектив:

  • получение греческого ВНЖ — выдается за приобретение любых объектов на сумму свыше 250 тыс. долларов;
  • доступ к лучшим пляжам на Эгейском побережье;
  • проживание в районе с хорошей экологией — чистый воздух обеспечивают море и фруктовые деревья, произрастающие в регионе;
  • длительный купальный сезон (продолжается с апреля по сентябрь).

Иностранные граждане могут также рассчитывать на недорогой уровень жизни. В Периферийной единице Пирей цены на товары и услуги в 2-3 раза ниже, чем в странах Западной Европы. Это позволяет с комфортом проживать здесь людям со средним уровнем доходов.

Какая недвижимость продается в Пирее

Вниманию покупателей предлагаются объекты на первичном и вторичном рынке. Иностранные инвесторы уделяют повышенное внимание первой категории жилья. Новостройки привлекают их:

  • оригинальной архитектурой;
  • большой жилплощадью;
  • хорошо развитой инфраструктурой.

У покупателей есть возможность приобрести все типы нового жилья. Наиболее распространены на рынке недвижимости квартиры и апартаменты. Они располагаются в новых жилых комплексах-новостройках в Пирее. Высота таких зданий редко превышает 5 этажей.

Виллы, коттеджи и дома встречаются преимущественно на окраинах. Однако, несмотря на удаленность от города, большая часть этих построек подключена ко всем благам цивилизации.

Где лучше покупать жилье

Периферийная единица Пирей поделена на 5 общин. Покупатели традиционно стремятся приобрести недвижимость в одноименном административном центре. Здесь созданы все условия для комфортного проживания: хорошо развита инфраструктура, есть больницы, школы, учебные учреждения.

Остальные 4 общины можно рассмотреть как место для сезонного отдыха. Особенно комфортные условия предусмотрены в Пераме, расположенной на побережье залива Сароникас. Здесь можно купить виллу или дом с живописным видом.

Стоимость объектов

Цены на новые апартаменты в Периферийной единице Пирей начинаются от 3000 евро за «квадрат» и могут достигать 5000. Наиболее дорого оцениваются объекты с прямым выходом к морю. Стоимость новых домов и вилл в Пирее — аналогичная. Только в этом случае покупатели приобретают еще и земельный участок.

Наиболее доступный тип собственности в этом регионе — квартиры. Их кв. метр варьируется от 2000 до 3000 евро. Без ремонта и мебели жилье можно купить еще дешевле.

Пирей — идеальное место для покупки недвижимости. Здесь теплый климат, недорогой уровень жизни и лучшие пляжи на Эгейском побережье. Посмотреть жилье в этом районе можно на платформе REALTING.

Realting.com
Перейти