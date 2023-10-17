Новостройки в Периферийной единице Пирей: что важно учесть перед покупкой

Пирей — одна из 74 Периферийных единиц Греции, входящая в периферию Аттика. В обширный регион включено 5 общин с общей численностью населения более 450 тыс. человек.

Административный центр района — Пирей. Это старинный город, расположенный на побережье Эгейского моря. Туристам он известен уникальной древнегреческой архитектурой, большим количеством достопримечательностей и хорошо обустроенными пляжами.

Почему стоит приобрести недвижимость в Пирее

Покупка жилья в этом регионе открывает ряд выгодных перспектив:

получение греческого ВНЖ — выдается за приобретение любых объектов на сумму свыше 250 тыс. долларов;

доступ к лучшим пляжам на Эгейском побережье;

проживание в районе с хорошей экологией — чистый воздух обеспечивают море и фруктовые деревья, произрастающие в регионе;

длительный купальный сезон (продолжается с апреля по сентябрь).

Иностранные граждане могут также рассчитывать на недорогой уровень жизни. В Периферийной единице Пирей цены на товары и услуги в 2-3 раза ниже, чем в странах Западной Европы. Это позволяет с комфортом проживать здесь людям со средним уровнем доходов.

Какая недвижимость продается в Пирее

Вниманию покупателей предлагаются объекты на первичном и вторичном рынке. Иностранные инвесторы уделяют повышенное внимание первой категории жилья. Новостройки привлекают их:

оригинальной архитектурой;

большой жилплощадью;

хорошо развитой инфраструктурой.

У покупателей есть возможность приобрести все типы нового жилья. Наиболее распространены на рынке недвижимости квартиры и апартаменты. Они располагаются в новых жилых комплексах-новостройках в Пирее. Высота таких зданий редко превышает 5 этажей.

Виллы, коттеджи и дома встречаются преимущественно на окраинах. Однако, несмотря на удаленность от города, большая часть этих построек подключена ко всем благам цивилизации.

Где лучше покупать жилье

Периферийная единица Пирей поделена на 5 общин. Покупатели традиционно стремятся приобрести недвижимость в одноименном административном центре. Здесь созданы все условия для комфортного проживания: хорошо развита инфраструктура, есть больницы, школы, учебные учреждения.

Остальные 4 общины можно рассмотреть как место для сезонного отдыха. Особенно комфортные условия предусмотрены в Пераме, расположенной на побережье залива Сароникас. Здесь можно купить виллу или дом с живописным видом.

Стоимость объектов

Цены на новые апартаменты в Периферийной единице Пирей начинаются от 3000 евро за «квадрат» и могут достигать 5000. Наиболее дорого оцениваются объекты с прямым выходом к морю. Стоимость новых домов и вилл в Пирее — аналогичная. Только в этом случае покупатели приобретают еще и земельный участок.

Наиболее доступный тип собственности в этом регионе — квартиры. Их кв. метр варьируется от 2000 до 3000 евро. Без ремонта и мебели жилье можно купить еще дешевле.

Пирей — идеальное место для покупки недвижимости. Здесь теплый климат, недорогой уровень жизни и лучшие пляжи на Эгейском побережье. Посмотреть жилье в этом районе можно на платформе REALTING.