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Продажа новостроек в периферийная единица Восточная Аттика

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,15 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает просторными садами, двумя бассейнами, парковкой и зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 70 метрах от моря.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,21 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Полы с подогревом Дубовые полы Тепловой насос Daikin Кондиционеры Daikin Сигнализация Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
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Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€3,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апартаменты на первом этаже имеют собственный сад и бассейн. Двухуровневый пентхаус имеет бассейн. Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный в 16 км от центра города и в 20 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€455,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Дубовый паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.
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