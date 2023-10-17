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Продажа новостроек в Крит

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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Ханья, Греция
от
€5,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы. Резиденция располагает теннисным кортом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Деревянные внутренние двери Мраморные полы Камин Кондиционеры Солнечные панели Система безопасности Высокоскоростной интернет Расположение и объекты поблизости Пляж - 500 метров Центр Ханьи - 9,6 км Аэропорт - 7,1 км
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€250,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Святой Георгий, Греция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж — 10 минут Порт Кисамос — 2 минуты Город Кисамос— 5 минут Международный аэропорт — 50 минут Город Ханья — 35 минут
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€308,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€425,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Kaliviani, Греция
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж - 10 минут Порт Кисамос - 2 минуты Город - 5 минут Международный аэропорт - 50 минут Город Ханья - 35 минут
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция
Ханья, Греция
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
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