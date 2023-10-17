Kaliviani, Греция

от €450,000

Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж - 10 минут Порт Кисамос - 2 минуты Город - 5 минут Международный аэропорт - 50 минут Город Ханья - 35 минут