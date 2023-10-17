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Продажа новостроек в Платанос

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Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Kaliviani, Греция
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж - 10 минут Порт Кисамос - 2 минуты Город - 5 минут Международный аэропорт - 50 минут Город Ханья - 35 минут
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Святой Георгий, Греция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж — 10 минут Порт Кисамос — 2 минуты Город Кисамос— 5 минут Международный аэропорт — 50 минут Город Ханья — 35 минут
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